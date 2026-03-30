Afrique: OMC - Des négociations sous tension à l'approche du clôture de la 14e conférence ministérielle

À quelques heures de la clôture de la 14e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), les négociations restent tendues et incertaines.

Les États membres peinent à dégager des compromis sur plusieurs dossiers majeurs, notamment celui de l'agriculture, qui cristallise les divergences et demeure le principal point de blocage.

À l'issue des discussions, Cheikh Ahmed Bassirou Sané, coordinateur du sous-comité commerce des produits agricoles, a affiché son pessimisme quant à l'évolution des pourparlers.

Il n'exclut toutefois pas un sursaut de dernière minute, laissant entrevoir la possibilité d'un accord avant la clôture officielle de la conférence.