Afrique: OMC - Des négociations sous tension à l'approche du clôture de la 14e conférence ministérielle

29 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

À quelques heures de la clôture de la 14e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), les négociations restent tendues et incertaines.

Les États membres peinent à dégager des compromis sur plusieurs dossiers majeurs, notamment celui de l'agriculture, qui cristallise les divergences et demeure le principal point de blocage.

À l'issue des discussions, Cheikh Ahmed Bassirou Sané, coordinateur du sous-comité commerce des produits agricoles, a affiché son pessimisme quant à l'évolution des pourparlers.

Il n'exclut toutefois pas un sursaut de dernière minute, laissant entrevoir la possibilité d'un accord avant la clôture officielle de la conférence.

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