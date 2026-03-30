Ile Maurice: Le chauffeur du van perd la vie, un passager hospitalisé

29 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Un grave accident de la route s'est produit ce dimanche matin à La Flora, impliquant un van blanc et une remorque appartenant à une usine du sud de l'île. Le choc entre les deux véhicules a été d'une violence telle que le van s'est renversé, nécessitant l'intervention immédiate des services d'urgence.

Le SAMU, les sapeurs-pompiers ainsi que des unités de police ont rapidement convergé vers les lieux du drame. Les pompiers ont procédé à l'extraction du chauffeur du van, qui était inconscient. Malgré les efforts des secouristes, il n'a pas survécu à ses blessures. Un passager, également blessé lors de la collision, a été transporté à l'hôpital et a été admis sous observation.

Les forces de l'ordre ont établi un périmètre de sécurité autour de la zone accidentée, attirant de nombreux riverains et badauds venus assister aux opérations de secours. La circulation dans le secteur a été fortement perturbée le temps de l'intervention des équipes d'urgence.

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L'identité du chauffeur décédé n'a pas encore été officiellement communiquée dans l'attente de la notification aux proches. Les circonstances exactes de la collision entre les deux véhicules restent à établir. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur ce tragique accident.

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