La capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro, a abrité le samedi 28 mars 2026 la cérémonie officielle marquant le cinquantenaire de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Organisé à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la Recherche de la Paix, l'événement a été initié par la Représentation permanente de la Commission de la CEDEAO en Côte d'Ivoire et le Bureau national, en collaboration avec le Ministère de l'Intégration africaine.

Placée sous la haute présidence de la Ministre d'État, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nialé Kaba, cette célébration a rassemblé plusieurs personnalités du monde diplomatique, institutionnel et académique. Elle a constitué un moment de réflexion sur les avancées enregistrées par l'organisation sous-régionale depuis sa création en 1975, mais également sur les défis à relever pour renforcer l'intégration ouest-africaine.

Au cours de cette commémoration, les acquis majeurs de la CEDEAO ont été mis en lumière. Il s'agit notamment de la libre circulation des personnes et des biens, du développement du commerce intra-communautaire, de l'interconnexion énergétique entre les États membres, ainsi que de la mise en oeuvre de projets structurants au profit des populations. Autant de réalisations qui traduisent la volonté des pays membres de bâtir un espace économique intégré et solidaire.

L'allocution de la Ministre d'État, Nialé Kaba, a constitué l'un des temps forts de la cérémonie. Elle a salué la vision des pères fondateurs de la CEDEAO, tout en réaffirmant l'importance d'une souveraineté collective face aux enjeux contemporains. Revenant sur les progrès accomplis, elle a évoqué les avancées en matière de mobilité, de commerce et les perspectives liées à la future monnaie unique, l'ECO.

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Toutefois, la cheffe de la diplomatie ivoirienne n'a pas occulté les défis auxquels la région est confrontée. Elle a notamment cité la menace terroriste, les changements anticonstitutionnels de pouvoir et la fragilisation de la démocratie dans certains pays, appelant à une réponse concertée et ferme des États membres.

Dans ce contexte, Nialé Kaba a mis en avant les efforts consentis par la Côte d'Ivoire pour faire face à ces défis, à travers le renforcement du cadre législatif, la mise en place de structures spécialisées telles que l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacqueville, ainsi que des programmes sociaux en faveur des femmes et des jeunes.

La Ministre d'État a lancé un appel à une CEDEAO plus unie, résiliente et prospère. Pour elle, ce cinquantenaire doit marquer un tournant décisif, un véritable serment de renouveau pour l'organisation, afin de consolider les acquis et bâtir un avenir commun au service des peuples ouest-africains.