Afrique: Conflit au Moyen-Orient - La bonbonne de gaz de 12 kg passe de Rs 190 à Rs 250

L'effet domino du conflit au Moyen-Orient pèse sur l'économie. Le prix du gaz ménager a été révisé : la bonbonne de 12 kg est passée de Rs 190 à Rs 250 depuis minuit samedi. Face à la hausse du prix du gaz ménager, le gouvernement justifie l'augmentation de Rs 190 à Rs 250 par bonbonne de 12 kg comme mesure visant à réduire le déficit de subvention, estimé à Rs 2,3 milliards pour l'année, en conséquence des tensions géopolitiques.

Face à ces tensions, le Cabinet a mis en place un Comité de crise, dirigé par le Premier ministre, Navin Ramgoolam, comprenant les ministres de l'Environnement, de l'Agro-industrie, de la Sécurité sociale, de l'Énergie, du Travail, du Transport, du Commerce, de l'Éducation, de l'Industrie et de la Fonction publique, pour évaluer les impacts économiques et sociaux du conflit. Le Comité de crise analysera les conséquences du conflit sur les différents secteurs, tout en proposant des mesures adaptées pour protéger l'économie et la société mauriciennes.

Sur le plan législatif, le gouvernement a décidé de promouvoir un règlement exonérant les planteurs de canne produisant jusqu'à 60 tonnes de primes d'assurance, en soutien au secteur agricole. Parallèlement, un projet de loi sur la santé animale, la santé publique vétérinaire et la production animale est de rédaction afin de renforcer la protection sanitaire, réguler le commerce animalier et développer le secteur.

Dans le secteur du travail et de la migration, des règlements seront adoptés pour encadrer l'enregistrement des entrepreneurs en main-d'œuvre étrangère via des contractants, en réponse à la pénurie de main-d'œuvre qui affecte la production sucrière et alimentaire.

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Le Conseil des ministres a également approuvé la création de l'Institut national de recherche et d'innovation, qui remplacera le Mauritius Research and Innovation Council. Cette nouvelle institution aura pour mission de stimuler la recherche scientifique, l'innovation et l'élaboration de politiques basées sur des preuves afin de renforcer la résilience et la compétitivité de l'économie.

Concernant la gestion des catastrophes naturelles, les dégâts des récentes inondations à Rodrigues sont en cours d'évaluation. Des réparations aux infrastructures ont été lancées, avec un soutien social prévu pour les familles affectées, en collaboration avec la Fondation d'émancipation nationale et le Fonds national de solidarité.

Le ministère de la Santé a été autorisé à engager une procédure de règlement alternatif afin de récupérer Rs 118,8 millions liées aux ventilateurs non livrés lors de la pandémie de Covid-19. Par ailleurs, le Conseil a approuvé la révision organisationnelle de la Mauritius Meat Authority, conformément aux recommandations d'un rapport d'audit, pour améliorer sa gestion. Des accords de coopération seront également signés avec l'Inde en matière douanière et avec l'ITC pour aider les PME à se conformer à la directive européenne sur la diligence raisonnable en droits humains et environnementaux.