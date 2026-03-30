Sénégal: «Il est impératif de renforcer considérablement le volet suivi des plaintes »

Alors que les zones d'exploitation extractive restent marquées par des tensions récurrentes entre opérateurs et communautés locales, un mécanisme de gestion des plaintes vient d'être introduit. Pour Ibrahima Fall, responsable des programmes de l'ONG Green Sénégal, cette initiative constitue une avancée notable, à condition d'être adaptée aux réalités sociales et accompagnée d'un suivi rigoureux.

L'outil de gestion des plaintes récemment déployé dans les zones d'activités extractives répond-il, selon vous, aux attentes légitimes des communautés concernées ?

Il convient, pour être juste, de considérer cette initiative comme une première avancée significative dans un domaine où le dialogue social est souvent demeuré embryonnaire. Dans les régions d'exploitation minière, pétrolière ou gazière, les sujets de mécontentement sont hélas fréquents et diversifiés, qu'ils émanent de communautés villageoises organisées, de particuliers impactés dans leur quotidien ou même d'autorités locales dépassées par les situations de conflit.

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L'instauration d'un mécanisme officiel, structuré, pour recueillir ces doléances constitue donc indiscutablement un point de départ positif qu'il convient de saluer. Cela témoigne d'une prise de conscience, au moins partielle, de la nécessité d'institutionnaliser le dialogue. Toutefois, il serait dangereux de s'arrêter à cette satisfaction de principe. Cet outil, pour être véritablement efficace, doit désormais être sérieusement affiné et adapté aux réalités du terrain.

L'objectif prioritaire doit être de garantir un accès équitable et non discriminatoire aux acteurs locaux. Or, nous devons regarder la réalité en face : ces acteurs sont, pour une large part, analphabètes, éloignés des outils numériques en raison de la fracture technologique et territoriale, et ne maîtrisent pas la langue française, qui est pourtant celle de l'administration et des opérateurs économiques.

Ce sont là des paramètres fondamentaux, sociologiques et culturels, qui doivent impérativement être intégrés à la phase de mise en œuvre opérationnelle ainsi qu'à l'évaluation périodique du dispositif. Sans cette prise en compte, le mécanisme risque de n'être qu'une coquille vide ou, pire, un outil de plus au service de ceux qui savent déjà faire valoir leurs droits. L'existence de ce guichet de plaintes, même amélioré, suffira-t-elle, selon vous, à apaiser durablement les tensions souvent vives qui opposent les communautés riveraines aux opérateurs économiques ?

L'enjeu dépasse très largement le simple acte de dépôt d'une plainte. C'est là un point crucial trop souvent négligé dans ce type de dispositif. Une chose est de formuler une requête ou une protestation, une autre, bien plus complexe, est d'en assurer le suivi rigoureux et transparent.

Il est impératif de renforcer considérablement ce volet du suivi des plaintes. Les communautés, les individus, les villages doivent pouvoir constater concrètement que leur saisine a été prise au sérieux, qu'elle a été instruite dans des délais raisonnables et prévisibles, et qu'une réponse substantielle leur a été apportée au terme du processus.

La transparence du processus de résolution dépend entièrement de cette capacité à informer les plaignants, de manière compréhensible pour eux, des suites données à leurs préoccupations. C'est en permettant aux acteurs locaux de recevoir, de comprendre et, le cas échéant, de discuter les réponses apportées que l'on pourra espérer construire un climat de confiance durable. Cette boucle de rétroaction est indispensable : elle transforme un guichet de réclamation en un véritable outil de régulation sociale et de prévention des conflits.

Quel a été concrètement le rôle de la société civile organisée, et de Green Sénégal en particulier, dans l'élaboration et la conception de ce nouveau mécanisme ? Je dois reconnaître que nous avons découvert l'outil relativement tard dans le processus, alors que son architecture générale était déjà largement définie. D'un point de vue méthodologique, l'idéal aurait bien sûr été de co-construire ce dispositif en amont, dans le cadre d'une concertation élargie associant dès l'origine l'ensemble des parties prenantes, y compris les plus vulnérables.

Cela n'a malheureusement pas été le cas. Cependant, une fois l'outil présenté, nous avons eu l'opportunité d'apporter notre contribution et de formuler un certain nombre d'observations et de recommandations issues de notre expérience de terrain. Nous considérons donc ce mécanisme comme un processus essentiellement dynamique, perfectible par nature. Il devra nécessairement intégrer, dans les mois et les années à venir, des retouches et des adaptations pour devenir plus consensuel et, surtout, véritablement accessible au plus grand nombre, y compris dans les langues nationales.