Afrique: La jeunesse fait résonner l'héritage africain

La Place du Souvenir africain a abrité, le jeudi 26 mars, la deuxième édition du concours « Plumes et Voix » des lycéens et collégiens, organisé dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie et de la Journée mondiale du conte. Entre performances orales et écriture engagée, l'événement a consacré de jeunes talents issus de plusieurs établissements du pays.

Jeudi 26 mars, la Place du Souvenir africain a vibré au rythme des mots et des voix à l'occasion de la deuxième édition du concours « Plumes et Voix », une initiative dédiée aux lycéens et collégiens. Organisée dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie et de la Journée mondiale du conte, la manifestation a réuni élèves, encadrants et autorités autour d'une même ambition : célébrer la langue française, valoriser la tradition orale et révéler les talents littéraires de la jeunesse.

Les candidats ont tous travaillé sur des textes finement ciselés, adressés à des figures marquantes de l'Afrique et de sa diaspora, mêlant exigence littéraire et profondeur historique. Une démarche qui s'inscrit pleinement dans les missions de la Place du Souvenir africain, engagée dans la préservation de la mémoire, la valorisation des héritages culturels et la transmission des savoirs aux jeunes générations.

La compétition a rassemblé une diversité d'établissements. Chez les lycéens, ils étaient dix à se mesurer, parmi lesquels les lycées Birago Diop, Lamine Guèye, Mariama Bâ, Thiaroye, Ibrahima Diop de Yeumbeul, Seydina Limamoulaye, Seydou Nourou Tall, Pikine, ainsi que l'École d'excellence David Diop Mendès et le groupe scolaire Saldia. Du côté des collèges, huit établissements étaient engagés, dont Mariama Bâ, Saldia, Seydou Nourou Tall, Birago Diop, Lamine Guèye et Ibrahima Diop.

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En amont, le 11 mars 2026, le jury, composé des professeurs Andrée-Marie Diagne, Annie Coly et Abdoulaye Racine Senghor, s'est réuni pour écouter les prestations des candidats avant de délibérer. Sept établissements sur les huit inscrits au niveau des collèges ont effectivement présenté chacun trois candidats, dans une ambiance studieuse et compétitive. Au terme des délibérations, les lauréats ont été dévoilés. Dans la catégorie des collèges, le premier prix est revenu à Fatou Fall du Cem David Diop Mendès, saluée pour la finesse de son écriture et la maîtrise de sa diction.

Dialoguer avec des figures emblématiques

Elle est suivie de Mouhamed Bachir Diagne du Cem El Hadji Ibrahima Diop, deuxième, et de Ramatoulaye Wane du Cem Lamine Guèye, troisième. Chez les lycéens, Aïcha Dème du lycée Thierno Saïdou Nourou Tall s'est distinguée en décrochant le premier prix grâce à une lettre adressée à Léon-Gontran Damas, marquée par une grande maturité littéraire. La deuxième place est revenue à Fatoumata Faty du lycée de Thiaroye, auteure d'une lettre à Lamine Guèye, tandis que Babacar Yero Fall du groupe scolaire Saldia a complété le podium avec un texte dédié à Mariama Bâ.

Au-delà du palmarès, la deuxième édition du concours « Plumes et Voix » des lycéens et collégiens a été l'occasion de réaffirmer le rôle fondamental de la culture dans la formation des jeunes. Ngakhane Gning, administratrice de la Place du Souvenir africain, a insisté sur la portée symbolique de l'initiative. Selon elle, « Plumes et Voix » s'inscrit dans une volonté de célébrer à la fois la langue française comme espace de dialogue et le conte comme vecteur de transmission des valeurs, de l'histoire et de l'identité.

Dans le même élan, le secrétaire d'État à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bakary Sarr, a mis en perspective la triple dimension de la rencontre : une langue, une tradition et une jeunesse. Insistant sur le thème de cette édition, « Génération Paix : contributions de la jeunesse pour un monde plus apaisé », il a rappelé que la francophonie dépasse le simple cadre linguistique pour devenir un espace de partage, de coopération et de construction collective.