Ile Maurice: Dharam Gokhool soutient le savoir-faire mauricien

Produire local pour faire face à un environnement mondial incertain. C'est le message que doit porter ce matin le président de la République, Dharam Gokhool (en médaillon), à l'occasion de la troisième et dernière journée du Grand Salon de l'industrie locale et du savoir-faire mauricien, ouvert vendredi au Swami Vivekananda International Convention Centre, à Pailles. Pendant trois jours, industriels, PME, institutions et entrepreneurs se réunissent pour promouvoir le Made in Moris et renforcer la production locale face aux incertitudes économiques internationales.

Organisé par La Sentinelle Ltd (LSL) et Business Publications Ltd, en collaboration avec le ministère de l'Industrie, des PME et des coopératives ainsi que l'Association of Mauritian Manufacturers (AMM), l'événement se veut à la fois une vitrine et une plateforme d'échanges entre acteurs économiques, dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques, des chaînes d'approvisionnement fragilisées et une hausse des coûts de production. À l'ouverture, le CEO de LSL, Areff Salauroo, a mis en avant la nécessité d'une mobilisation collective. Il a souligné l'importance de soutenir, innover et promouvoir l'industrie locale afin de renforcer l'autonomie productive du pays.

De son côté, le président de l'AMM, Lawrence Wong, a évoqué un contexte international «particulièrement incertain», estimant que les tensions entre grandes puissances continuent de peser sur les marchés et les chaînes logistiques. Il a salué la résilience des industriels, qui poursuivent leurs investissements malgré la hausse des coûts. Il a également appelé à une coordination renforcée entre secteurs public et privé pour consolider la position de Maurice comme plateforme manufacturière et logistique régionale.

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Le ministre de l'Industrie, Adil Ameer Meea, a pour sa part insisté sur la portée stratégique du salon, qualifié de «vitrine» et de «message fort» en faveur de la production locale. Rappelant le rôle central du secteur manufacturier dans l'économie, il a souligné son importance pour l'emploi et la création de valeur, malgré la dépendance aux importations. «Acheter local (…) c'est un acte citoyen», a-t-il déclaré. À travers la diversité des exposants - de l'agroalimentaire aux services en passant par l'innovation -, le salon illustre une industrie en mutation, appelée à renforcer sa compétitivité.