Botswana: Le pays lance un programme reliant les startups au fonds climatique de 150 millions de dollars

Le Botswana Innovation Fund et Scalar International ont lancé le Scalar Botswana Innovation Program, une initiative de 12 mois visant à soutenir les startups spécialisées dans le climat et les technologies numériques.

Le programme, lancé le 10 mars à Gaborone, sélectionnera 10 startups et les mettra en relation avec un fonds de décarbonisation de 150 millions de dollars visant à étendre les solutions à toute l'Afrique australe. Il s'inscrit dans le cadre de la stratégie du Botswana visant à se positionner en tant que centre régional pour l'innovation climatique et technologique.

Cette initiative intervient alors que les pays de la Communauté de développement de l'Afrique australe s'efforcent de parvenir à un accès universel à l'électricité d'ici à 2030. Malgré les progrès accomplis, près de la moitié de la population de la région ne dispose pas d'une électricité fiable, tandis qu'environ 59 % de l'approvisionnement énergétique provient encore du charbon.

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Le programme soutiendra les startups qui développent des solutions d'énergie renouvelable telles que les micro-réseaux, ainsi que des technologies numériques, notamment la fintech et l'intelligence artificielle. Les entreprises sélectionnées bénéficieront d'un mentorat, d'une aide au développement de produits et de conseils en matière de stratégie réglementaire et commerciale.

Les startups qui démontrent un potentiel de croissance peuvent accéder au capital du Fonds de décarbonisation pour l'Afrique I de Scalar International, lancé en partenariat avec Mergence Investment.

Points clés à retenir

Le lancement du programme d'innovation Scalar Botswana témoigne de l'importance croissante accordée à l'établissement d'un lien entre l'innovation à un stade précoce et le financement à grande échelle de la lutte contre le changement climatique en Afrique.

L'accès à l'énergie reste un défi structurel en Afrique australe, où une part importante de la population ne dispose pas d'une électricité fiable et où les systèmes énergétiques dépendent encore fortement du charbon. En combinant un programme d'accélération et l'accès à un fonds d'investissement de 150 millions de dollars, le Botswana crée une filière qui permet aux startups de passer du concept au déploiement commercial.

Ce modèle comble une lacune importante dans les écosystèmes d'innovation africains, où les startups ont souvent du mal à passer d'un stade de développement précoce à des projets d'infrastructure évolutifs. L'accent mis sur des technologies telles que les micro-réseaux et l'énergie distribuée s'aligne sur les priorités régionales visant à élargir l'accès grâce à des solutions décentralisées plutôt que de s'appuyer uniquement sur des infrastructures de réseau à grande échelle.

L'intégration de technologies numériques telles que l'IA et la fintech dans les solutions énergétiques reflète également une tendance à la gestion des infrastructures basée sur les données. L'exigence du programme pour les startups d'établir une présence au Botswana soutient l'ambition du pays de construire un pôle d'innovation local tout en attirant des talents régionaux.

Alors que les investissements dans les technologies climatiques continuent de croître à travers l'Afrique, les initiatives qui combinent incubation, soutien technique et accès au capital sont susceptibles de jouer un rôle clé dans la mise à l'échelle des solutions qui répondent aux défis en matière d'énergie, d'infrastructure et de durabilité.