Sénégal: Lancement de l'incubateur de Thiaroye sur mer - Une vision territoriale de l'économie sociale et solidaire promue

L'incubateur communal de l'économie sociale et solidaire de Thiaroye Sur Mer a été officiellement lancé, le samedi 28 mars, par le ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, Dr Alioune Dione. La rencontre a permis aux artisans de la localité de montrer leur savoir-faire.

La maison de la jeunesse, des sports et de la culture, Makhou Lébou Gui, de Thiaroye Sur Mer, a accueilli samedi dernier, la cérémonie de lancement officiel de l'incubateur communal de l'économie sociale et solidaire. Inauguré par le ministre Alioune Dione, cet incubateur aura pour vocation d'accompagner la structuration des jeunes porteurs de projets afin de promouvoir les initiatives à fort impact social.

L'activité a été l'occasion pour les autorités locales de faire part de leur volonté exprimée d'intégrer la dimension Ess dans leur plan local de développement. Réunis en banque collective des artisans du Sénégal » Ça Kanam » (loin devant, en français) (Bcask), les artisans de Thiaroye Sur Mer les artisans de la localité ont saisi l'occasion pour montrer leur savoir-faire dans le domaine de l'entrepreneuriat.

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Ainsi, ils ont exposé des produits transformés divers, tels que les produits laitiers, les produits halieutiques, les jus, les sirops, les habits, les savons à base de produits locaux. Dans ce cadre, le programme » Sama Ndeki Fondé, à l'école » ( la bouillie de mil, mon petit déjeuner), a été présenté. Ce projet destiné aux écoles de la commune permet de régler le souci des petits écoliers aux heures de classe.

Fatou Ndiaye du projet « Meune na ko » (j'en suis capable en français), initié par Polaris Aso, a souligné que cet incubateur permettra de transformer leurs rêves en réalité. » A Thiaroye Sur Mer, nous avons toujours connu l'effort et la résilience. Ce qui nous a toujours fait défaut, c'est cette main tendue qui met en valeur nos idees « , a déclaré Fatou Ndiaye. Selon elle, l'Ess est comme « une lumière dans une chambre jadis mal éclairée, un espoir naissant « . Poursuivant, elle a salué la présence du ministre qui consacre l'aboutissement de leurs doutes et de leurs appréhensions en du concret.

Le maire de la commune, Me El Mamadou Ndiaye, a saisi l'occasion pour exprimer sa satisfaction d'inaugurer cet outil de développement, d'union, de fraternité et de savoir-faire. Il a déclaré que la livraison de cet incubateur doté d'une salle informatique et d'une salle polyvalente s'inscrit dans la volonté de ne pas subir, mais plutôt, d'agir.

Cet outil selon lui, est un instrument de développement territorial efficace et une citoyenneté bâtisseuse. » Avec cet incubateur, nous franchissons le cap de l'inclusion et de la création de valeurs ajoutées. Il est le coeur opérateur de cette vocation « , a dit le maire.

Il a par ailleurs fait part de sa volonté d'en faire une fabrique d'avenir et un moteur de transformation de la jeunesse. Selon lui, on doit passer de l'Ess isolée à une dynamique intégrée de production locale. » En plus des 100 millions de francs CFA promis par Pamecas, nous comptons mettre en place un financement de 54 millions pour renforcer la foire de la femme et de la jeunesse » , a ajouté le maire.

Le ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire a saisi l'occasion pour appeler les sénégalais, en plus du consommer local, tant prôné, d'aller désormais vers le consommer Ess. Car selon lui, l'Ess peut être définie en trois finalités: l'économie territoriale, l'économie de communautés et l'économie de citoyenneté.

» Pour atteindre le développement durable, on doit promouvoir les promoteurs sociaux. Le modèle du Sénégal sert d'exemple a beaucoup de pays d'Afrique et même d'Occident « , a souligné Alioune Dione. Il a en outre, rappelé que l'Ess n'est pas une option mais une nécessité systémique pour la promotion d'une inclusion et d'une souveraineté économique durable. Selon lui,l'action de l'incubateur devra aider au développement de la commune, à travers un don de soi. Il a aussi lancé un appel à créer des synergies pour amplifier la dynamique de l'Ess, pilier de notre développement.