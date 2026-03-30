Sénégal: La remise des distinctions prévue mardi à Dakar

29 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mamadou Makhfouse Ngom

La cérémonie de remise de la première édition du Prix Amadou Mahtar Mbow pour les savoirs endogènes se tiendra le mardi 31 mars, à Dakar, sous la présidence du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, annonce la Fondation Amadou Mahtar Mbow (Famm) dans un communiqué.

La manifestation, prévue au Musée des Civilisations noires, « marque une étape cruciale dans la valorisation des connaissances africaines appliquées à la santé globale », indiquent les organisateurs. « Le Prix vise à promouvoir l'excellence scientifique africaine et la valorisation des connaissances traditionnelles appliquées à la santé », lit-on dans le document, soulignant qu'il « s'inscrit dans le concept global de One Health, (Une seule santé), reconnaissant l'interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale ».

Selon les organisateurs, cette distinction ambitionne « d'établir un pont entre les connaissances traditionnelles et la rigueur scientifique ». Il s'agira de « primer les meilleurs chercheurs dans le domaine des savoirs endogènes et les détenteurs confirmés de savoirs traditionnels », note la source, indiquant que « les lauréats des prix sont choisis sur la base d'un appel à candidatures qui a réuni plus d'une vingtaine de dossiers traitant d'environ quinze pathologies, allant de la phytothérapie aux techniques de réduction de fractures et à la psychothérapie traditionnelle ».

La source d'ajouter que « le Prix sanctionne les travaux achevés ayant généré des résultats probants (Thèses, produits ou procédés exploitables) ». Il distingue aussi « des lauréats issus tant du monde académique (chercheurs, étudiants) que de praticiens reconnus de la médecine traditionnelle ». « Un autre prix d'encouragement permet aussi de soutenir des recherches en cours aux perspectives prometteuses », a-t-on indiqué.

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La Fondation Amadou Mahtar Mbow (Famm), créée le 20 mars 2021 lors du centenaire de son parrain, ne sera reconnue officiellement d'utilité publique qu'à partir du décret n°2024-1985 du 13 septembre 2024. « Sa mission est de promouvoir et de valoriser les savoirs endogènes en particulier thérapeutiques et le savoir-faire hérité des communautés en lien étroit avec leur environnement naturel et culturel pour en faire des leviers de développement moderne », selon le communiqué.

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