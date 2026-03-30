Ile Maurice: Rajesh Bhagwan - «Nou pa kapav swiv lizie ferme»

À la suite du discours prononcé par Paul Bérenger lors du rassemblement de militants au Plaza, le secrétaire général du MMM, Rajesh Bhagwan, a tenu à clarifier la position officielle du parti. Réagissant aux propos du leader historique des Mauves, il a insisté sur le respect des instances internes et des décisions démocratiques du parti. «Kan nou respekte demokrasi intern parti, nou pe vinn tret, vander? Nou pa kapav swiv lizie ferme. Hier (NdlR, vendredi), le Comité central a une nouvelle fois confirmé par un vote à bulletin secret la décision du parti de rester au sein du gouvernement et de continuer le travail», a-t-il déclaré.

Selon lui, la direction actuelle ne fait que se conformer aux décisions prises collectivement. «Nou pe swiv zis seki Komite santral inn deside. Mwa ek bann lezot kamarad, nou pe swiv bann instans parti. Se bann militan ki pe ed nou tini sa flambo-la», a-t-il ajouté, soulignant le rôle central des militants dans la continuité du parti.

Évoquant les différentes options avancées par Paul Bérenger, Rajesh Bhagwan a affirmé que chacun est libre d'en tirer ses propres conclusions : «Tou dimounn inn swiv bann propo Bérenger lor so bann opsion. Sakenn ava tir so prop konklizion.»

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Le secrétaire général a également indiqué que le prochain rendez-vous majeur pour le MMM sera l'Assemblée des délégués prévue le 11 avril, un moment qu'il qualifie de «très important» pour l'avenir du parti. Concernant la liste des délégués réclamée par Paul Bérenger, Rajesh Bhagwan a assuré que «le secrétariat la lui enverra lundi».

Ces déclarations interviennent dans un contexte interne marqué par des débats sur l'orientation politique du MMM, alors que la direction affirme vouloir maintenir le cap conformément aux décisions prises par ses instances.