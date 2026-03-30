Congo-Kinshasa: Début des travaux de modernisation du stade du 15 octobre à Beni

Les travaux de modernisation du stade du 15 octobre de Beni (Nord-Kivu) ont été officiellement lancés samedi 28 mars par le conseiller du gouvernement provincial. Une lueur d'espoir pour les sportifs de la ville, qui rêvent déjà d'une infrastructure rénovée pour une meilleure pratique de leur discipline de prédilection, le football.

Des compacteurs, camions chargeurs, niveleuses et d'autres engins déployés au stade de 15 octobre de Beni pour le début de ces travaux, étaient visibles sur l'aire de jeu du stade du 15 octobre de Beni ce samedi, sous les yeux d'une foule nombreuse.

Sportifs, dirigeants et curieux sont venus assister à ce moment tant attendu, après de multiples promesses restées sans suite.

« C'était notre attente depuis plusieurs années après une série de promesses. Aujourd'hui, nous vivons le début des travaux… nous sommes heureux au stade », témoigne un habitant de Beni.

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Pour d'autres amateurs du ballon rond, la modernisation du stade constitue une étape essentielle pour relancer le football local. Un fan d'un club local explique :

« La ville de Beni a des joueurs talentueux, mais il nous manque seulement un bon stade. Avec cette modernisation, ça va pousser ceux qui avaient abandonné le football à revenir ».

Les des travaux de rénovation de cette infrastructure sportive sont prévus pour durer trois mois. Sponsorisés par la Société des services Vihumbira (SSV), ces travaux sont exécutés par Chandi Ab Turf World, une entreprise ougandaise basée à Kampala.