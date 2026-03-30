Congo-Kinshasa: Les gouverneurs de province réclament un moratoire sur les motions de défiance

Parmi les principales recommandations de la 13e conférence des gouverneurs de province de la RDC, qui s'est clôturée vendredi 27 mars à Bandundu (Kikwit), figurent notamment l'instauration d'un moratoire sur les motions de défiance contre les gouverneurs et les bureaux des assemblées provinciales.

« La transformation de nos provinces ne dépend pas seulement des moyens financiers, des routes ou de l'énergie. Elle dépend aussi, et peut-être d'abord, de la qualité de notre gouvernance », a affirmé le Président de la République lui-même. Il a par ailleurs insisté sur le fait que « la stabilité institutionnelle dans les provinces est une condition du développement. »

En effet, des crises au sein des institutions ont paralysé plusieurs provinces du pays. Les causes sont essentiellement liées à la gouvernance et aux mécanismes de fonctionnement des assemblées provinciales, notamment le contrôle parlementaire des exécutifs provinciaux.

Dans d'autres provinces, il est fait état « des influences de certains leaders politiques et chefs de partis qui, depuis Kinshasa, tirent les ficelles afin de prendre le contrôle de certaines provinces ».

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Routes de desserte agricole

Les participants ont également proposé la régularisation des rémunérations des autorités politico-administratives, le réaménagement d'au moins 100 kilomètres de routes rurales par province, ainsi que la modernisation de certaines infrastructures aéroportuaires.

Dans le secteur agricole, les participants ont également préconisé le rajeunissement de l'administration publique afin de dynamiser les filières de production.