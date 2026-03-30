Congo-Kinshasa: L'insuffisance d'infrastructures et les difficultés de desserte freinent l'essor du Grand Bandundu, note Félix Tshisekedi

29 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

A la clôture des travaux de la 13e session de la Conférence des gouverneurs de province, vendredi 27 mars à Bandundu (Kwilu), le Chef de l'État, Félix Tshisekedi, a relevé plusieurs obstacles qui freinent le développement du Grand Bandundu.

Il a cité notamment :

l'insuffisance d'infrastructures

les difficultés de desserte

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la faible fluidité des échanges

la sous-évaluation du potentiel énergétique.

Selon lui, ces contraintes empêchent les provinces de cet espace d'assumer pleinement leur rôle stratégique dans l'approvisionnement de Kinshasa et dans la dynamique économique nationale.

« Ce constat vaut pour nombre de provinces, sinon pour l'ensemble de notre pays », a souligné le Président.

Il a ainsi insisté sur le fait que les solutions envisagées doivent dépasser le cadre provincial :

« Les mesures préconisées ici ne doivent pas être limitées à une seule province. Elles doivent inspirer, avec les adaptations nécessaires, une approche plus large, appelée à être étendue à toutes les provinces présentant des potentialités comparables. Les priorités identifiées pour le Kwilu revêtent une portée exemplaire ".

Félix Tshisekedi dit avoir constaté, au cours de son itinérance, l'étendue des potentialités économiques, agricoles et énergétiques du Kwilu.

Pendant quatre jours, les vingt-six gouverneurs de province, appuyés par des experts, ont échangé autour du thème :

« Transformation du secteur agricole, pastoral et halieutique : développement rural et connexion aux marchés urbains ».

En clôturant les travaux, le Chef de l'État a annoncé que la 14e session de la Conférence des gouverneurs se tiendra dans la ville portuaire de Matadi.

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