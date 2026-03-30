Tunisie: Le Festival des grottes montagneuses de Sened attire les foules

29 Mars 2026
La Presse (Tunis)

La 15e édition du Festival international des grottes montagneuses de Sened a attiré près de 150 000 visiteurs en trois jours, selon son directeur Mohamed Nasri.

Affluant de différentes régions de Tunisie ainsi que de l'étranger, les festivaliers ont massivement répondu présent à cet événement culturel et touristique d'envergure, organisé dans la région de Jebel Sened. Les spectacles internationaux programmés dans le cadre du festival ont, à eux seuls, drainé environ 10 000 spectateurs par représentation, illustrant l'engouement du public pour cette manifestation.

Selon Mohamed Nasri, cette forte affluence constitue un levier important pour le développement du tourisme de montagne et de l'écotourisme dans la région. Elle contribue également à la valorisation du patrimoine culturel local, notamment les grottes montagneuses qui font la singularité du site, ainsi que les traditions et coutumes à caractère berbère. Au fil des éditions, le Festival international des grottes montagneuses de Sened s'impose ainsi comme un rendez-vous incontournable, conjuguant promotion touristique, mise en valeur du patrimoine et dynamisation de l'économie locale.

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