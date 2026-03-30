Afrique: Championnat d'Afrique de judo - 4 médailles d'or pour la Tunisie chez les cadets

La sélection tunisienne de judo des jeunes catégories a brillé au championnat d'Afrique, disputé sur deux jours à Dakar (Sénégal), en décrochant un total de sept médailles, dont quatre en or.

Les médailles d'or ont été remportées dans la catégorie des cadets et cadettes par Assil Bennour (-44 kg), Ranim Ben Slimane (70 kg), Ilyes Zoghta (-66 kg) et Mohamed Ilyes Arfaoui (-73 kg). Grâce à ces performances, la Tunisie s'est hissée en tête du classement général dans cette tranche d'âge.

Dans les catégories juniors (hommes et femmes), la sélection nationale a également récolté trois médailles : une en argent, décrochée par Mohamed Ilyes Arfaoui, et deux en bronze, remportées par Ranim Ben Slimane et Ilyes Zoghta. Cette participation constitue un test grandeur nature pour les judokas tunisiens, encadrés par les entraîneurs nationaux Bechir Khiari et Aziz Ghozouani, en vue du championnat d'Afrique de la même catégorie d'âge, prévu à Casablanca (Maroc) du 23 au 26 juillet prochain.