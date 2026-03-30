Tunisie: Les Aigles de Carthage s'imposent 1-0 contre Haïti à Toronto

La sélection tunisienne de football a réussi son premier test de préparation en vue de la Coupe du monde 2026 (prévue aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet), en s'imposant face à son homologue haïtienne (1-0), lors d'un match amical disputé dans la nuit de samedi à dimanche au MBO Stadium de Toronto (Canada).

Cette rencontre marquait les débuts officiels de Sabri Lamouchi à la tête des Aigles de Carthage. Elle a également permis au nouveau staff technique de procéder à une large revue d'effectif afin d'évaluer la condition physique et le rendement des joueurs, avant un second rendez-vous face au Canada, programmé mardi prochain dans la même enceinte.

En l'absence de plusieurs cadres, dont Montassar Talbi, Hannibal Mejbri, Yan Valéry et Dylan Bronn, le sélectionneur national a aligné un onze remanié. Sabri Ben Hassen a ainsi connu sa première titularisation dans les cages, derrière une ligne défensive composée de Ghaith Zaalouni, Adem Arous, Mohamed Amine Ben Hamida et Mortadha Ben Ouannes. Au milieu, Rani Khedhira a honoré sa première sélection aux côtés d'Elyès Skhiri et d'Ismaël Gharbi. En attaque, Sébastien Tounekti occupait la pointe, épaulé par Khalil Ayari et Rayane Elloumi.

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Les Tunisiens ont rapidement imposé leur rythme. Dès la 7e minute, Tounekti a ouvert le score sur un service d'Ismaël Gharbi. Très actif, l'ailier a failli doubler la mise à la 14e minute, mais sa tentative s'est envolée au-dessus. En face, les Haïtiens ont tenté de réagir en misant sur des contres rapides. Dallé Jean-Jacques (21e) a mis à contribution le portier tunisien, tandis que Josué Casimir (37e) a manqué le cadre après une percée individuelle. Juste avant la pause, Jean-Michaël Bellegarde a vu sa frappe repoussée in extremis par Ben Hassen (42e), alors que Rayane Elloumi a manqué de peu le but du break dans la foulée.

Au retour des vestiaires, la sélection haïtienne, renforcée notamment par l'entrée de Wilson Isidor, a affiché un visage plus offensif et s'est montrée dangereuse, à l'image de la tentative de Casimir (51e), passée de peu à côté. Sabri Lamouchi a alors procédé à plusieurs changements à l'heure de jeu, avec les entrées de Moataz Naffati, Seifallah Letaief et Hazem Mastouri. Letaief s'est illustré dès la 61e minute, mais sa frappe a été repoussée par le gardien adverse. Mastouri, de son côté, a manqué deux occasions franches (67e, 70e).

Sous pression, la défense tunisienne a ensuite résisté aux assauts des hommes de Sébastien Migné. Casimir est passé tout près de l'égalisation (71e), avant que Duckens Nazon ne tente un retourné acrobatique capté par Ben Hassen (78e). Lamouchi a poursuivi sa rotation en lançant Louay Ben Farhat, Haj Mahmoud et Elias Saad en fin de match. Malgré ces ajustements, Haïti a continué de pousser, et Nazon a failli surprendre la défense tunisienne en profitant d'une erreur dans le temps additionnel, mais sa frappe a heurté le poteau.

A la 90+4, Dallé Jean-Jacques a été expulsé pour un second avertissement. Sur le coup franc qui a suivi, Elias Saad a vu sa tentative détournée par le gardien, scellant définitivement le succès tunisien.

Formation rentrante de la Tunisie :

Sabri Ben Hassen, Ghaith Zaalouni (Moataz Naffati 60), Adem Arous, Mohamed Amine Ben Hamida, Mortadha Ben Ouannes, Rani Khedhira (Haj Mahmoud 73), Ellyes Skhiri, Ismael Gharbi (Elias Saad 84), Sébastien Tounekti (Louay Ben Farhat (72), Khalil Ayari (Seifallah Letaief 60), Rayan Elloumi (Hazem Mastouri 60) . Formation rentrante de Haïti : Alexandre Pierre, Delcroix, Lacroix (Expérience), Ricadro Adé, Duverne (Paugain 90+6), Dallé J.Jacques, L.Pierre, Y. Fortune (Nazon), J.Bellegarde (Providence 73), Pierrot (W.Isidor), Casimir (Deedson 86).