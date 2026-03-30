Afrique: Le président Taye Atske Selassie a plaidé en faveur de partenariats renforcés et sincères lors du 11e sommet de l'OACPS, tenu à Malabo.

Addis-Abeba — Ce sommet de trois jours, lancé vendredi, a rassemblé des dirigeants d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ainsi que des représentants de l'Nations Unies, de l'Union africaine et de l'Union européenne, illustrant le poids géopolitique croissant de ce bloc.

Dans son intervention, le président Taye a souligné la nécessité pour l'organisation de capitaliser sur sa diversité en la transformant en levier stratégique.

Il a affirmé que la véritable force de l'OACPS réside dans la défense d'intérêts communs à travers des partenariats authentiques et une approche lucide des enjeux dépassant parfois les capacités individuelles des États membres.

Face aux mutations économiques et politiques mondiales, il a insisté sur l'importance de bâtir une institution solide et cohérente pour protéger les intérêts collectifs.

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Il a également proposé de renforcer le multilatéralisme stratégique afin de traduire le potentiel de l'organisation en résultats tangibles.

Le président a mis en avant la nécessité d'intensifier la coopération Sud-Sud et de repenser les relations avec les partenaires à revenu intermédiaire et élevé, en évoluant vers des partenariats mutuellement bénéfiques plutôt que des schémas traditionnels d'aide.

Il a par ailleurs appelé les États membres à s'approprier pleinement la mission de l'organisation et à renforcer leur engagement collectif.

Parmi les priorités identifiées figurent le développement durable, la résilience face au changement climatique, ainsi que la promotion de la paix et de la sécurité.

S'agissant de la transformation numérique, il a encouragé les pays membres à passer du rôle de simples consommateurs de technologies à celui d'acteurs innovants, en mettant l'accent sur des domaines clés tels que l'intelligence artificielle, la cybersécurité et la souveraineté numérique.

Le président a également rappelé que l'Éthiopie accueillera la COP32, une opportunité pour les États membres de démontrer leurs avancées en matière de développement durable et d'action climatique.

De son côté, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a souligné que ces régions subissent de manière disproportionnée les effets du changement climatique malgré leur faible contribution aux émissions mondiales, appelant à une mobilisation internationale en faveur de la justice climatique.

Le président de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye, a également exprimé un message de solidarité.

Les échanges devraient notamment porter sur la mobilisation de financements durables, le renforcement des institutions et l'élaboration d'une position commune sur les enjeux climatiques à l'échelle mondiale.