Soudan: Le ministre des Ressources humaines et de la Protection sociale conclut sa visite à Genève

29 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre des Ressources humaines et de la Protection sociale, Mutasim Ahmed Saleh, a conclu sa visite à Genève après avoir dirigé la délégation soudanaise aux réunions du Conseil d'administration de l'Organisation Internationale du Travail (OIT), en vertu de l'appartenance du Soudan à cet organe.

Le ministre a présenté les déclarations du Soudan sur divers points à l'ordre du jour et a également fait une déclaration au nom du Groupe africain. Il a par ailleurs tenu plusieurs réunions bilatérales avec ses homologues, ministres et chefs de délégation.

À son départ de l'aéroport de Genève, il a été salué par le représentant permanent du Soudan à Genève, l'ambassadeur Hassan Hamid Hassan, et les membres de la mission.

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