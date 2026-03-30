Ile Maurice: La STC rassure la population

29 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Dhanishta Tania

Depuis près de deux semaines, une inquiétude grandissante s'est installée chez les consommateurs face à la raréfaction du riz et de la farine subventionnés dans plusieurs supermarchés du pays. Des rayons clairsemés, parfois vides, ont alimenté rumeurs et craintes d'une éventuelle pénurie nationale.

Pourtant, du côté de la State Trading Corporation (STC), le discours se veut clair et rassurant. La responsable de communication, Trishta Ramdonee, affirme sans équivoque qu'«il n'y a aucune pénurie de riz ni de farine dans le pays». Selon elle, les stocks sont non seulement suffisants, mais pleinement sécurisés pour les mois à venir.

Les chiffres avancés par la STC viennent appuyer ces déclarations : les réserves de riz sont garanties jusqu'au mois de juin tandis que les stocks de blé permettent d'assurer la production de farine jusqu'au mois d'août. En terme de logistique, cela représente plusieurs milliers de tonnes de produits de base déjà disponibles dans les entrepôts de l'organisme.

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À l'origine des perturbations observées : des difficultés temporaires au niveau des livraisons et de la distribution. «Nous avons rencontré des problèmes du côté des livraisons, ce qui a ralenti la distribution à travers le pays», explique Trishta Ramdonee. Toutefois, elle précise que la situation est désormais sous contrôle.

Des mesures correctives ont été mises en place afin de fluidifier la chaîne d'approvisionnement. «Des ajustements dans la distribution sont en cours pour pallier les retards observés dans certains points de vente», indique-t-elle. L'objectif est de réapprovisionner rapidement les supermarchés affectés et de rétablir un accès normal à ces produits essentiels. Face à cette situation, les autorités lancent un appel au calme. Aucun achat excessif n'est nécessaire, insistent-elles, rappelant que les stocks sont largement suffisants pour répondre à la demande nationale.

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