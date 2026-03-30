Ile Maurice: Une alerte de fortes pluies est en vigueur au pays ce dimanche après-midi

29 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

Un avertissement de fortes pluies est en vigueur à Maurice et est valable jusqu'à 19 heures ce dimanche. Des conditions atmosphériques chaudes, humides et instables favorisent la formation de nuages orageux au-dessus de l'île.

De fortes averses accompagnées d'orages sont actuellement observées dans le sud et sur le plateau central et pourraient progressivement s'étendre aux autres régions. Ces averses orageuses pourraient persister jusqu'à ce soir. Des accumulations d'eau sont attendues dans les zones sujettes aux inondations. La visibilité sera réduite en raison du brouillard et des averses dans certaines régions.

Le public est conseillé de rester dans des endroits sûrs et d'éviter les zones découvertes, les randonnées, les sorties en mer ainsi que de s'abriter sous les arbres pendant les averses orageuses. Il est aussi recommandé d'éviter les zones sujettes aux accumulations d'eau et de faire preuve d'une grande prudence sur les routes en raison de la visibilité réduite causée par les fortes pluies et les bancs de brouillard.

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