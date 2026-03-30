Ile Maurice: 31 nouveau cas rapportés ce samedi

29 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

Hier, 31 nouveaux cas de chikungunya ont été signalés. Ils sont majoritairement dans la région de Rose-Hill, dont Plaisance, Stanley, Camp-Levieux et Roche-Brunes, avec 13 cas. Le nombre total de cas a augmenté, passant de 22 la semaine précédente à 31 et un total de 735 cas depuis le début de l'année, avec actuellement près de 100 cas actifs.

Selon le Dr Fazil Khodabocus, directeur par intérim des services de santé, le climat chaud et humide favorise la prolifération de moustiques. Il est recommandé aux habitants de faire attention aux piqûres, de porter des vêtements appropriés et d'utiliser des crèmes anti-moustiques. Des mesures doivent être prises autour des habitations pour éliminer les sites de reproduction des moustiques, tels que le nettoyage des contenants et la gestion de l'eau stagnante dans les réservoirs.

Si des symptômes comme des douleurs articulaires ou de la fièvre apparaissent, il est conseillé de consulter un médecin pour des tests et un traitement. Les cas enregistrés signalent une moyenne de 25 à 30 nouveaux cas par jour.

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