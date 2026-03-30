Ile Maurice: La Nuit des ARTs Martiaux illumine Triolet le 4 avril

Le Muay Thai sera à l'honneur au Sir Seewoosagur Ramgoolam Sports Complex de Triolet le samedi 4 avril, à l'occasion de la deuxième édition de «La Nuit des Arts Martiaux», un rendez-vous désormais attendu par les passionnés de sports de combat à Maurice.

Organisé par le Pointe aux Cannoniers Muay Thai Sports Club, cet événement est porté par son responsable, Jonathan Gabriel, une figure incontournable de la discipline dans le pays. Fort de plus de 20 ans d'expérience, ce passionné de 42 ans a su marquer le Muay Thai mauricien, tant en tant que compétiteur qu'entraîneur. Durant sa jeunesse, Jonathan Gabriel s'est illustré sur les scènes locale et internationale, accumulant expérience et reconnaissance. Aujourd'hui, il met son savoir-faire au service de la nouvelle génération en tant que coach, avec pour objectif de transmettre les valeurs du Muay Thai : discipline, respect et dépassement de soi.

À travers l'organisation de «La Nuit des Arts Martiaux», il ambitionne de démocratiser davantage cette discipline spectaculaire auprès du grand public, tout en offrant une plateforme d'expression aux talents locaux. Cette initiative vise également à encourager les jeunes à s'engager dans le sport, en leur proposant des modèles inspirants et des opportunités de progression.

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La soirée, qui se déroulera de 18h à 22h, promet un spectacle intense avec pas moins de 12 combats au programme. Les spectateurs pourront assister à des affrontements de haut niveau, réunissant des combattants déterminés et prêts à en découdre dans une ambiance électrique. Placée sous l'égide de la Fédération Mauricienne de Muay Thai, qui regroupe une dizaine de clubs à travers l'île, cette compétition garantit un encadrement professionnel et le respect des standards de la discipline.

Jonathan Gabriel a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers le Ministère de la Jeunesse et des Sports, ainsi que les nombreux sponsors, dont le soutien a été essentiel à la réalisation de cet événement. Plus qu'une simple compétition, «La Nuit des Arts Martiaux» s'annonce comme une véritable célébration du Muay Thai à Maurice, mêlant passion, performance et esprit sportif. Tarifs des billets : Accès normal : Rs 700, Accès VIP : Rs 1000.