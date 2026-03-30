Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 30 mars 2026

revue de presse

Afrique - La réunion de l'OMC à Yaoundé s'achève sur un échec

Les négociations de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à Yaoundé se sont conclues tôt lundi sans accord sur les principaux dossiers, notamment la réforme de l’institution, l’agriculture et la question du commerce électronique. De profondes divergences entre les États membres ont empêché toute avancée concrète.

Parmi les principaux points d’achoppement, les ministres du commerce n’ont pas réussi à prolonger le moratoire qui empêche depuis des années l’imposition de droits de douane sur les échanges numériques transfrontaliers. Cette absence d’accord constitue un revers important, en particulier pour les pays développés et les États-Unis. (Source Africanews)

Centrafrique - Faustin-Archange Touadéra prête serment pour un troisième mandat

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Faustin-Archange Touadéra débute officiellement son 3e mandat à la tête de la Centrafrique ce lundi 30 mars. Un peu plus de deux mois après la validation de sa victoire à la présidentielle du 28 décembre avec 77,90% des voix par le Conseil constitutionnel malgré les accusations de fraudes lancées par son adversaire Anicet-Georges Dologuélé, le chef de l'État va prêter serment dans la journée pour un nouveau mandat. Une cérémonie au cours de laquelle il inaugurera aussi, symboliquement, la VIIe République mise en place par une nouvelle Constitution en 2023. (Source RFI)

Sénégal - L’ex-président sénégalais Macky Sall maintient sa candidature au poste de Secrétaire général de l’ONU

L’ancien chef de l’État sénégalais, Macky Sall (2012-2024), a vu sa candidature rejetée par 20 pays membres de l’UA, dont les identités restent confidentielles, et ce, sans l’appui de son propre pays.

Cependant, le service de communication de M. Sall a indiqué dans un communiqué que l’Égypte et le Libéria ont finalement retiré leur nom de la liste des pays ayant soulevé une objection ou demandé un délai supplémentaire pour la procédure silencieuse.

« En conséquence, 13 pays ont maintenu leurs objections et cinq (pays) leurs demandes d’extension du délai de la procédure », soit désormais 18 pays au total, indique le communiqué. « La candidature du président Sall reste maintenue », ajoute le texte. (Source Tchad Infos)

CAF - Le Secrétaire Général Véron Mosengo-Omba annonce sa démission !

À travers un communiqué publié ce dimanche 29 mars, Véron Mosengo-Omba annonce qu’il quittait ses fonctions de secrétaire général de la CAF. Ayant joué un rôle clé dans l’organisation de la CAN 2025 au Maroc, Mosengo-Omba a indiqué qu’après « plus de 30 ans d’une carrière professionnelle internationale au service d’un football capable de rassembler, d’éduquer et de créer des opportunités porteuses d’espoir (…) » qu’il a pris la décision de quitter ses fonctions de secrétaire général de la CAF pour se « consacrer à des projets plus personnels ». (Source Wiwsport)

Afreximbank tiendra ses 33e Assemblées annuelles en Egypte, du 21 au 24 juin 2026

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) a annoncé qu'elle tiendra ses 33e Assemblées annuelles (AAM2026) à El Alamein en Égypte, du 21 au 24 juin 2026.

Dans un contexte marqué par l'intensification des réajustements géopolitiques et des conflits, Afreximbank tiendra ses 33es Assemblées annuelles sous le thème « Commerce intra-africain et industrialisation : la voie vers la souveraineté économique », soulignant ainsi la nécessité croissante pour les pays africains de mobiliser leurs capacités internes, de renforcer les chaînes de valeur régionales et d'accélérer la transformation industrielle afin de jeter les bases d'une croissance durable et résiliente. (Source Afreximbank)

Afrique de l'Ouest: Intégration régionale - À Yamoussoukro, la CEDEAO célèbre 50 ans d'intégration et appelle à un nouveau souffle

La capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro, a abrité le samedi 28 mars 2026 la cérémonie officielle marquant le cinquantenaire de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Organisé à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la Recherche de la Paix, l'événement a été initié par la Représentation permanente de la Commission de la CEDEAO en Côte d'Ivoire et le Bureau national, en collaboration avec le Ministère de l'Intégration africaine.

Placée sous la haute présidence de la Ministre d'État, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nialé Kaba, cette célébration a rassemblé plusieurs personnalités du monde diplomatique, institutionnel et académique. Elle a constitué un moment de réflexion sur les avancées enregistrées par l'organisation sous-régionale depuis sa création en 1975, mais également sur les défis à relever pour renforcer l'intégration ouest-africaine. (Source Fratmat)

Algérie : Alger se positionne comme hub africain de l’innovation numérique

L’Algérie a accueilli du 28 au 30 mars le Global Africa Tech 2026, un événement sans précédent sur le continent africain. Organisée sous le thème « Tous les réseaux, une seule convergence », cette première édition du sommet réunit quelque 5 000 participants venus de 45 pays, rassemblant les plus grands opérateurs de télécommunications, les entreprises technologiques internationales, les investisseurs et les experts du secteur numérique.

Cet événement stratégique s’est tenu sous le haut patronage du président Abdelmadjid Tebboune et a été ouvert samedi par le Premier ministre Sifi Ghrieb au Centre international de conférences Abdelatif-Rahal. Il incarne la vision gouvernementale visant à « consolider la place de l’Algérie en tant que hub de l’innovation numérique en Afrique, à travers le soutien à la transformation numérique et le renforcement de l’intégration interafricaine ». (Source Afrik.com)

Gabon - Le nouveau Code de la nationalité suscite la controverse

Au Gabon, une ordonnance présidentielle promulguée le 26 février 2026 a profondément remanié le Code de la nationalité, en pleine période de vacances parlementaires. Des extraits ont commencé à circuler en fin de semaine sur les réseaux sociaux. Plusieurs articles soulèvent déjà de vives réactions.

Le texte introduit notamment une distinction entre Gabonais "d'origine", "d'adoption" et "d'affiliation". Une classification que de nombreux internautes jugent contraire aux valeurs du vivre-ensemble. Le Code définit par ailleurs les motifs de perte de la nationalité: selon l'article 64, tout citoyen servant dans une armée ou une institution étrangère jugée contraire aux intérêts du pays serait automatiquement déchu de sa nationalité. (Source TV5 Monde Afrique)

Fonds vert - La Côte d’Ivoire devient un hub régional en Afrique

Abidjan va désormais abriter le siège régional du Fonds vert pour le climat (FVC). Selon les indiscrétions, il s’agit du fruit d’une stratégie diplomatique bien conduite. Alors que plusieurs autres pays exprimaient leurs ambitions, la Côte d’Ivoire s’est démarquée par son engagement sur les questions climatiques et sa crédibilité institutionnelle.

En décembre 2025, Abidjan a validé son Programme Pays du Fonds vert pour le climat. Ce Programme définit clairement les orientations et la structuration de l’action climatique nationale et l’accès aux financements internationaux.

Le Programme Pays installe un partenariat stratégique avec le Fonds vert pour le climat pour trouver des solutions efficaces contre les défis climatiques. (Source Afrique-sur-7)

Ligue arabe - L’Égyptien Nabil Fahmy nouveau secrétaire général

L’ancien chef de la diplomatie égyptienne Nabil Fahmy a été désigné à l’unanimité pour diriger la Ligue arabe, dimanche 29 mars, dans un contexte régional sous fortes tensions.

Les ministres arabes des Affaires étrangères ont entériné, ce dimanche 29 mars, la nomination du diplomate égyptien Nabil Fahmy au poste de secrétaire général de la Ligue arabe. Sa désignation sera officialisée lors du prochain sommet prévu en Arabie saoudite, pour une prise de fonction prévue le 1er juillet pour cinq ans.

La décision a été prise à l’issue d’une réunion tenue par visioconférence dans le cadre de la 165e session ordinaire du Conseil ministériel de l’organisation arabe, rapporte la chaine de télévision Al-Qahera News qui cite des sources diplomatiques. (Source APA News)