Ile Maurice: Absence confirmée des Bérenger, débats intenses attendus

La séance parlementaire de ce mardi 31 mars s'annonce comme l'une des plus suivies de ces dernières semaines, dans un climat politique en pleine évolution. Mais le suspense autour de la présence de Paul et Joanna Bérenger est désormais levé : l'ancien Premier ministre adjoint a annoncé ce samedi face à la presse qu'ils ne seront pas présents à l'Assemblée nationale. Père et fille ont récemment quitté leurs fonctions - le premier en tant que Premier ministre adjoint, la seconde comme junior minister à l'Environnement -, ouvrant une période d'incertitude quant à leur rôle futur sur l'échiquier politique.

Autre figure scrutée : le député Chetan Baboolall, qui a recemment affiché son soutien à Paul Bérenger. Son positionnement pourrait donner des indications sur les dynamiques internes du Mouvement militant mauricien (MMM) et les équilibres parlementaires à venir. Il est à noter que Joanna Bérenger a soumis quatre questions - une adressée au Premier ministre et trois à différents ministres - confirmant sa volonté de continuer à exercer pleinement son rôle de députée.

Au-delà de cet épisode politique, la séance du 31 mars s'annonce particulièrement dense. Après la Private Notice Question (PNQ) du leader de l'opposition, Joe Lesjongard, la Prime Minister's Question Time (PMQT) constituera un moment clé, avant que les ministres ne soient interrogés à leur tour.

Une PMQT dense

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La PMQT sera marquée par une série d'interventions couvrant des enjeux variés. Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, devra répondre à près d'une vingtaine de questions, certaines particulièrement sensibles.

Parmi les dossiers attendus figure celui des incidents survenus le 25 janvier à la plage publique de Palmar. Le député Adrien Duval demandera des éclaircissements détaillés sur l'intervention policière, notamment sur le timing de l'alerte, le nombre de personnes impliquées, les arrestations effectuées et les éventuelles failles dans la mobilisation des renforts. Il cherchera également à savoir quelles mesures concrètes sont envisagées pour renforcer le maintien de l'ordre sur les plages publiques, un sujet sensible en période touristique.

Le développement portuaire sera également au coeur des échanges. Ram Etwareea et Khushal Lobine interrogeront le chef du gouvernement sur l'état d'avancement du New Master Plan pour le port. Ils attendent des précisions sur les investissements envisagés, les priorités stratégiques, les sources de financement et les délais de mise en oeuvre. La participation éventuelle de partenaires internationaux dans la gestion ou le développement du port sera également abordée.

Le dossier des travailleurs étrangers, régulièrement au centre des débats, fera l'objet de plusieurs questions. Raviraj Beechook et Kaviraj Rookny demanderont des données détaillées sur le nombre de travailleurs ayant dépassé la durée de leur permis de séjour ou de travail, ventilées par nationalité. Ils s'intéresseront également aux secteurs d'activité concernés et aux mesures prises pour renforcer les contrôles et prévenir les abus.

Sur la sécurité routière, Arvin Babajee interrogera le Premier ministre sur les cas de conduite en état d'ivresse recensés depuis le début de l'année. Il demandera combien de contrevenants en sont à leur deuxième ou troisième infraction et les mesures envisagées pour renforcer la prévention et la dissuasion.

D'autres questions porteront sur des domaines spécifiques. Franco Quirin s'intéressera aux conditions d'octroi des licences aux jockeys, notamment en matière d'assurance et de limites d'âge. Ludovic Caserne abordera les postes vacants au département du Registrar General et la gestion des espaces dans l'Emmanuel Anquetil Building.

Adrien Duval reviendra avec une seconde question sur les véhicules saisis par la Financial Crimes Commission depuis novembre 2024. Il demandera une liste détaillée incluant les marques, modèles et valeurs des véhicules concernés ainsi que les éventuelles poursuites engagées.

Roshan Jhummun, quant à lui, interrogera le Premier ministre sur le rapport du directeur de l'Audit pour l'année financière 2024- 2025. Il cherchera à savoir quelles mesures correctives sont envisagées et dans quelle mesure l'introduction du Performance-Based Budgeting pourrait améliorer la gestion des finances publiques.

Nitish Beejan se penchera sur le Wage Support Loan Scheme destiné aux entreprises exportatrices affectées par la pandémie de Covid-19. Il demandera des informations détaillées sur les modalités de financement, les bénéficiaires, les montants déboursés ainsi que l'impact de ce dispositif sur la Development Bank of Mauritius.

Enfin, Joanna Bérenger a inscrit une question relative à l'augmentation de l'âge d'éligibilité à la pension de retraite de base. Elle souhaite savoir si une étude d'impact a été menée, notamment sur les groupes vulnérables. Toutefois, cette question pourrait ne pas être traitée faute de temps, compte tenu du nombre élevé d'interventions prévues.

Questions aux ministres

Après la PMQT, les ministres seront appelés à répondre aux questions des députés sur des sujets touchant directement la vie quotidienne des citoyens. Le ministre du Travail, Reza Uteem, sera interrogé sur les permis d'hébergement requis pour les travailleurs étrangers. Nitish Beejan demandera des détails sur les délais de traitement des demandes, les inspections effectuées et le nombre d'employeurs concernés.

Le ministre des Arts et de la culture, Mahen Gondeea, devra répondre sur la situation de la Mauritius Society of Authors, notamment le maintien de son affiliation internationale et les mesures envisagées pour respecter les normes requises. La question des infrastructures routières a été inscrite par Joanna Bérenger, qui demanderait au ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, des précisions sur l'efficacité des pistes cyclables intégrées dans plusieurs projets routiers et si des évaluations ont été menées concernant leur utilisation, leur impact sur la sécurité routière et la satisfaction des usagers.

Le député Kaviraj Rookny questionnera le ministre de la Santé, Anil Bachoo, sur le rôle des spécialistes en diabétologie et la prise en charge des complications liées au diabète, notamment les interventions médicales nécessaires. Joanna Bérenger interpellera également le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, sur la réduction du nombre d'officiers au Pesticides Regulatory Office, un sujet lié à la sécurité alimentaire et environnementale.

Le ministre du Logement, Shakeel Mohamed, devra répondre à une question sur le programme Rent-to-Own, notamment le nombre de bénéficiaires et les unités disponibles. La ministre de l'Égalité des genres, Arianne Navarre-Marie, sera interrogée sur la prise en charge de deux enfants en situation vulnérable, tandis que le ministre du Tourisme, Richard Duval, devra faire le point sur les amendements envisagés à la Tourism Act, notamment pour la protection des mammifères marins.

Des projets de loi à forte portée stratégique

La séance parlementaire se poursuivra avec l'examen de deux projets de loi importants. Le National Research and Innovation Institute Bill sera présenté en première lecture. Le second texte, intitulé The Anti-Money Laundering, Combatting the Financing of Terrorism and Countering Proliferation Financing (Miscellaneous Provisions) Bill, sera débattu et soumis au vote. Il vise à renforcer le cadre légal existant en matière de lutte contre la criminalité financière.

Ce projet de loi introduit de nouvelles mesures pour prévenir et combattre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et de la prolifération. Il prévoit également des mécanismes renforcés pour empêcher l'utilisation abusive des systèmes administratifs et financiers du pays par des acteurs impliqués dans des activités illicites.

En outre, ce texte reflète la volonté de Maurice de se conformer aux normes internationales, notamment celles du Financial Action Task Force. Dans un contexte où la réputation financière du pays est essentielle, ces réformes visent à renforcer la crédibilité de Maurice sur la scène internationale et à garantir la confiance des investisseurs.