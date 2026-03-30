Le Ministre Secrétaire général de la Présidence du Faso, Dr Zakaria SORÉ, a présidé ce vendredi matin la cérémonie d'ouverture d'une conférence publique organisée par la Cellule pour la promotion du genre de la Présidence du Faso.

Placée sous le thème : « Leadership et engagement des femmes : leviers stratégiques pour la cohésion sociale et la paix durable au Burkina Faso », cette rencontre s'inscrit dans une dynamique nationale de réflexion sur le rôle des femmes dans la consolidation de la paix, la cohésion sociale et la stabilité du pays.

Dr Zakaria SORÉ a rappelé que cette initiative cadre avec la vision du Chef de l'État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, qui estime qu'il est essentiel, pour transformer notre société, que chacun dispose des compétences, des attitudes et des aptitudes nécessaires. Dans le contexte de la Révolution progressiste populaire, il est indispensable de renforcer les capacités des acteurs afin de soutenir leur engagement dans le processus de changement.

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Pour Mme Albertine OUATTARA, Présidente de la Cellule pour la promotion du genre, cette rencontre constitue un cadre stratégique de réflexion et de propositions concrètes. Elle offre l'opportunité de formuler des recommandations pertinentes à l'attention des plus hautes autorités, en vue de renforcer la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso.

Quatre communications ont été présentées par des spécialistes du Laboratoire Genre et Développement de l'Université Professeur-Joseph-KI-ZERBO, autour des fondamentaux du genre, de l'engagement des femmes fonctionnaires, du leadership transformateur pour le vivre-ensemble, ainsi que de l'autonomisation économique des femmes.

Direction de la communication de la Présidence du Faso