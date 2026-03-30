Afrique: Edouard Mendy invite les acteurs du football africain à oeuvrer à la mise en place d'instances solides

Dakar — Le gardien titulaire de l'équipe nationale du Sénégal, Edouard Mendy a invité les acteurs du football africains à œuvrer pour avoir des "instances aussi solides" que la discipline.

"Le football dans son ensemble en Afrique avance plus vite que ces instances. C'est aux acteurs de prendre leur responsabilité est de tout faire pour avoir des instances aussi solides que le football", a-t-il dit à des journalistes en zone mixte après le match amical des Lions face aux Péruviens.

L'équipe nationale de football du Sénégal a dominé (2-0) celle de Pérou, samedi, au stade de France de Saint-Denis.

Cette première sortie des Lions, après leur deuxième sacre, avait un cachet particulier. La rencontre s'est déroulée, quelques jours après l'invalidation par la Confédération africaine de football (CAF) de son deuxième au profit du Maroc.

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Les Lions ont présenté le trophée de la CAN à la diaspora, avant et après la rencontre, devant près de 80 000 spectateurs au Stade de France de Saint-Denis.

Le président du club des avocats au Maroc, Mourad Elajouti a enchaîné depuis 72 heures des menaces de poursuites judiciaires contre la Fédération sénégalaise de football et le Stade de France, au cas où les Lions exposeraient le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations 2025.

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a annoncé, mercredi, avoir accusé réception d'un appel interjeté par la Fédération sénégalaise de football contre la Confédération africaine de football et la Fédération royale marocaine de football (FRMF), suite à la décision du jury d'appel de la CAF déclarant le Maroc vainqueur de la CAN 2025 sur tapis vert.

"Malheureusement, avec cette instance de la CAF, ce sont des choses avec lesquelles on est habitués. Aujourd'hui, c'est le football qui en pâtit", a déploré Edouard Mendy.

Pour le portier des Lions, le seul perdant dans cette affaire, "c'est le football" africain.

"Le responsable, c'est la CAF. Il ne faut pas avoir de honte à le dire", a-t-il ajouté.