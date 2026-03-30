Burundi: CAN 2027 - Mission presque accomplie pour le Burundi

Le Burundi a fait un pas très important vers le tour suivant des éliminatoires de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations PAMOJA 2027 en s'imposant avec autorité sur la pelouse du Tchad (4-0), vendredi, lors du match aller du tour préliminaire.

Au Stade Olympique Maréchal Idriss Déby Itno de N'Djamena, Jordi Liongola, Bienvenue Kanakimana, Abdoul Karim et Mossi Nduwumwe ont été les artisans d'un succès net et sans bavure, qui place les Hirondelles dans une position idéale avant le match retour prévu à Bujumbura.

Les Burundais n'ont pas tardé à imposer leur rythme. Dès la 6e minute, Jordi Liongola a profité d'une hésitation de la défense tchadienne pour ouvrir le score et lancer parfaitement son équipe.

Un but précoce qui a rapidement mis le Tchad sous pression. Incapables de se réorganiser, les locaux ont concédé un deuxième but à la 32e minute, lorsque Bienvenue Kanakimana a doublé la mise, concrétisant la domination burundaise.

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À la pause, le scénario était déjà compliqué pour les Sao, menés 2-0 et sans véritables solutions face à une équipe burundaise bien en place.

Au retour des vestiaires, le Tchad espérait réagir, mais c'est encore le Burundi qui a dicté le tempo. Abdoul Karim a pratiquement scellé le sort de la rencontre en inscrivant le troisième but à la 63e minute.

Mossi Nduwumwe a ensuite parachevé cette prestation très aboutie en ajoutant un quatrième but à la 74e minute, récompensant l'efficacité et la rigueur collective des visiteurs.

Avec cette victoire large à l'extérieur, le Burundi prend une sérieuse option sur la qualification avant la manche retour.

Match nul entre la Somalie et Maurice

Dans l'autre rencontre disputée vendredi, la Somalie et Maurice se sont neutralisés (0-0), un résultat qui laisse le suspense total avant le match retour.

Ce tour préliminaire marque le coup d'envoi de la route vers la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique PAMOJA 2027, organisée conjointement par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Douze des nations les moins bien classées du continent s'affrontent pour décrocher six places qualificatives pour la phase de groupes des éliminatoires.

Avec quatre buts d'avance, le Burundi abordera le match retour avec une confiance maximale. De son côté, le Tchad devra réaliser un véritable exploit à l'extérieur pour renverser la situation et continuer à croire à une qualification.