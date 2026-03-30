Sénégal: Un ouvrage se proposer de vulgariser la pratique de l'instruction judiciaire

L'ouvrage du greffier Me Megueye Sèye, intitulé "De la pratique de l'instruction au Sénégal", ambitionne de rendre accessible au grand public une phase souvent méconnue de la procédure pénale, dans un contexte marqué par une forte médiatisation des affaires judiciaires, a expliqué son auteur lors de la cérémonie de présentation.

"L'instruction n'est pas forcément compliquée, mais elle est souvent mal comprise", a-t-il souligné, estimant que les débats publics actuels, alimentés notamment par les médias et certains acteurs non spécialisés, renforcent la nécessité d'un travail de vulgarisation.

Fort de 157 pages, l'ouvrage a été présenté en présence de plusieurs acteurs du monde judiciaire, d'universitaires et d'élèves-greffiers.

Greffier au cabinet d'instruction du tribunal de grande instance de Ziguinchor, Me Sèye indique avoir privilégié une approche centrée sur la pratique quotidienne de l'instruction, dans une perspective de permettre aux citoyens, aux étudiants et aux professionnels de mieux appréhender les mécanismes de cette étape clé du procès pénal.

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S'appuyant sur son expérience professionnelle, l'auteur dit proposer une réflexion ancrée dans les réalités du terrain, allant de la saisine à la conduite de l'information judiciaire.

L'ouvrage vise ainsi à "permettre à tout un chacun d'accéder aux règles et aux pratiques de l'instruction, en mettant à disposition un outil pédagogique adapté aussi bien aux praticiens qu'au grand public", a-t-il expliqué.

Le greffier a également évoqué les difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs des cabinets d'instruction, notamment la surcharge de travail, le respect des délais procéduraux et les exigences liées au secret de l'instruction.

Insistant sur ce dernier point, il a rappelé que le secret de l'instruction, encadré par le Code de procédure pénale, limite la connaissance du contenu des dossiers au juge d'instruction et à son greffier.

Me Sèye s'est attardé sur la dimension humaine de l'instruction judiciaire, appelant à une meilleure compréhension des enjeux et des contraintes qui entourent cette phase décisive dans la manifestation de la vérité.