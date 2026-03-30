Sénégal: Louga - Plaidoyer pour le renforcement de la lecture à l'école

Louga — La quatrième édition de la Semaine du livre, une initiative visant à améliorer les apprentissages et à réconcilier les élèves avec la lecture, s'est achevée samedi à Louga, au cours de laquelle des acteurs du secteur éducatif ont plaidé pour un renforcement de la promotion du livre en milieu scolaire.

"Les objectifs assignés à cette activité ont été largement atteints", s'est d'emblée félicité l'inspecteur d'académie de Louga, Siaka Goudiaby, présentant cette initiative comme un "intrant important" dans le dispositif d'amélioration des enseignements-apprentissages, dans un contexte marqué par une baisse de l'intérêt des élèves pour la lecture.

"L'une des compétences essentielles recherchées chez l'apprenant est la maîtrise de la lecture. Or, nous faisons face aujourd'hui à une désaffection au profit d'activités à effet immédiat, qui ne contribuent pas à la formation de l'esprit critique", a-t-il expliqué, insistant sur la nécessité de "réinstaller l'amour du livre" chez les élèves.

L'inspecteur d'académie a assuré que les autorités éducatives "ne ménageront aucun effort pour accompagner cette initiative", tant sur les plans technique, méthodologique que logistique.

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De son côté, le secrétaire général du Conseil départemental de Louga, Yély Bâ, a salué le choix du thème portant sur "l'éducation aux valeurs et à la citoyenneté à l'école", soulignant qu'il dépasse la simple instruction pour intégrer la formation du caractère et des valeurs.

Il a également mis en exergue la diversité des activités organisées, notamment les ateliers d'écriture, les conférences-débats, ainsi que les prestations de poésie et de slam, qui ont contribué à sensibiliser les jeunes à l'importance de la lecture.

Le représentant du maire de Louga, Diogomaye Ndiaye, a pour sa part rappelé que l'éducation constitue une compétence transférée aux collectivités territoriales, ajoutant que la commune consacre chaque année un budget de 21 millions de francs CFA pour appuyer les écoles.

Il a, en outre, encouragé les maires à renforcer l'équipement des bibliothèques scolaires, face au désintérêt croissant des élèves pour le livre.