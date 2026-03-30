Sénégal: À Ziguinchor, IBP Sénégal sonne l'alerte sur le budget local

En tournée nationale pour renforcer la gouvernance budgétaire territoriale, l'ONG IBP Sénégal a fait escale à Ziguinchor. Entre attentes des élus, défis techniques et exigences du budget-programme, les échanges ont révélé l'urgence de mieux maîtriser les finances locales pour garantir des politiques publiques plus efficaces.

La région de Ziguinchor a accueilli, ce week-end, une équipe de l'ONG IBP Sénégal dont le déplacement vise le renforcement de la gouvernance budgétaire territoriale. Conduite par le directeur des programmes, Djibril Badiane, la mission vise à accompagner les collectivités territoriales dans une meilleure compréhension et gestion des finances publiques, à la faveur d'un partenariat récemment scellé avec la Direction générale de l'administration territoriale (Dgat).

Au cours de cette visite, la délégation a échangé avec des autorités administratives, notamment le gouverneur de région, ainsi qu'avec plusieurs élus territoriaux, dont le président du conseil départemental et des représentants municipaux. Les discussions ont essentiellement porté sur les défis liés à l'appropriation du budget-programme, désormais en vigueur au Sénégal, et ses implications pour les collectivités locales.

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Selon Djibril Badiane, les rencontres ont mis en évidence des besoins importants en renforcement de capacités. « Les échanges ont clairement révélé que les acteurs territoriaux expriment une forte demande d'accompagnement pour mieux piloter les politiques publiques au niveau territorial », a-t-il expliqué, soulignant les difficultés persistantes liées à la maîtrise des mécanismes budgétaires.

Parmi les préoccupations soulevées, figurent l'insuffisance de ressources humaines qualifiées, une compréhension encore partielle des outils de gestion budgétaire et la nécessité de mieux définir le rôle et le statut des élus locaux dans l'architecture institutionnelle actuelle.

Les participants ont également insisté sur l'importance d'approfondir les connaissances en matière de décentralisation et de déconcentration afin de fluidifier la collaboration entre l'administration territoriale et les collectivités locales.

Cette étape de Ziguinchor a ainsi permis à IBP Sénégal, de recueillir plusieurs contributions destinées à élaborer des modules de formation adaptés aux réalités du terrain. À l'issue de la tournée nationale, ladite structure ambitionne de consolider les données collectées pour proposer des actions ciblées capables d'améliorer l'efficacité et l'efficience des politiques budgétaires locales. Une démarche qui s'inscrit dans la perspective d'un développement territorial plus inclusif et mieux piloté à l'échelle du pays.