Sénégal: Grève des transporteurs - Yankhoba Diémé garantit la mobilité aux Sénégalais

Le ministre des Transports terrestres et aériens a réagi ce samedi à Suelle, à la grève annoncée dans le secteur des transports qui risque de connaître une perturbation de trois jours. À ce sujet, Yankhoba Diémé a appelé à la sérénité tout en garantissant une mobilité aux citoyens qui voudront se déplacer durant cette période.

«J'ai réuni l'ensemble des syndicats dont les plus forts ont levé le mot d'ordre de grève. Je voudrais rassurer les citoyens et usagers que j'ai pris une circulaire que j'ai envoyée à tous les gouverneurs du Sénégal pour que les mesures fortes soient prises pour garantir une sécurité optimale à tous les transporteurs qui voudraient exercer leur travail », a déclaré le ministre des Transports, en marge de la cérémonie officielle du congrès de la famille Djiba de la Casamance.

Selon Yankhoba Diémé, la liberté de grève s'accommode avec la liberté de travail. « Tous ceux qui veulent travailler vont le faire en toute sécurité. Les mesures de l'État qui relèvent de sa puissance régalienne sont prises pour que chaque sénégalais puisse se déplacer comme il faut et que nous passions une bonne fête du 4 avril », a rassuré le ministre en charge du Département des Transports.