Tunisie: Lancement de 'wataniya sports', la nouvelle chaîne publique dédiée au sport

La Télévision tunisienne a officiellement lancé ce dimanche 29 mars 2026 le diffusion test de sa nouvelle chaîne sportive, "wataniya sports", sur le satellite Arabsat Badr 8. Cette initiative vise à offrir une plateforme entièrement dédiée aux disciplines sportives, afin de renforcer la couverture des compétitions locales et régionales et de compléter l'offre des chaînes publiques Al Wataniya 1 et Al Wataniya 2.

Le diffusion expérimentale a démarré ce dimanche avec les paramètres techniques suivants : position 26° Est, polarisation horizontale, fréquence 12643 MHz, débit de symboles 27500 et correction d'erreur 5/6. La chaîne, disponible en haute définition (HD), est désormais accessible pour les téléspectateurs équipés d'un récepteur satellite compatible.

Selon la Télévision tunisienne, wataniya sports proposera une programmation variée couvrant le football, le handball, le volleyball, le basketball, ainsi que d'autres disciplines populaires et émergentes. L'objectif est de valoriser le sport national et les clubs tunisiens, tout en offrant aux téléspectateurs des contenus spécialisés de haute qualité.