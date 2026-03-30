Tunisie: Coupe de Tunisie/WSH-EST (0-5) - Les 'Sang et Or' en roue libre

Face au club amateur d'El Hamma, Les "Sang et Or" n'ont eu aucune difficulté à composter leur billet pour les huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie.

La logique a été respectée hier à El Hamma où le leader du championnat s'est offert une promenade de santé, se qualifiant sans la moindre difficulté au tour suivant de la Coupe de Tunisie, celui des huitièmes de finale. En face, l'équipe amateur, le Wided Sportif d'El Hamma a tenté d'éviter une lourde sanction. En vain.

Ceci dit, les Espérantistes ont abordé le match doucement, mais sûrement. Et il ne leur fallait pas plus d'un petit quart d'heure de jeu pour changer la donne en leur faveur : action rapide menée par le jeune Amanallah Hmidhi qui se faufile sur la gauche avant de servir sur la dernière ligne Achref Jabri. Ce dernier, d'une pichenette, loge la balle dans les filets (15'). Onze minutes après, une longue passe en profondeur pour Achref Jabri qui voit son tir repoussé dans un premier temps par le gardien de but d'El Hamma, Sakr Bouhouch, impuissant face à la seconde frappe de l'attaquant "sang et or" (26').

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En deuxième mi-temps, les Espérantistes ont repris les débats avec la même assurance, mais avec la ferme intention de marquer davantage de buts. A la 50' et suite à un centrage de la gauche de Jabri en pleine surface, Hmidhi prend le temps d'envelopper son tir avant de loger la balle dans les filets d'un Sakr Bouhouch, impuissant.

A peine quatre minutes après et suite à un coup franc direct tiré par Hadj Ali, le portier d'El Hamma perd malencontreusement la balle après l'avoir interceptée. Une balle qui lui file entre les mains pour terminer sa course dans la cage (54'). A la 65' Dhaou tente un premier tir, mal renvoyé par la défense adverse, et Hmidi reprend directement dans les filets.

WSH : Sakr Bouhouch (Mohamed Ghmagui 85'), Alaeddine Makdouni, Sadok Brini, Mohamed Ben Miled, Alaeddine Oueslati (Mohamed Amine Khrayfi 77'), Farah Nacef, Zied Ghiloufi, Rached Zemzemi, Alaeddine Zemzemi (Mohamed Aymen Maaroufi 77'), Mohamed Ali Hafdhi (Zied Chamr 69') et Abderraouf Msaadi. EST : Amanallah Memmiche (Sedki Debchi 58'), Mohamed Ben Ali (Elyas Bouzaine 67'), Khalil Guennichi, Alaa Derbali, Nidhal Laifi, Moez Haj Ali (Ghaith Ouahabi 58'), Hamza Rafia, Arkam Taboubi, Chiheb Jebali (Koussay Maacha 58'), Achraf Jabri (Haythem Dhaou 58') et Amanallah Hmidhi.