Tunisie: Nabeul - Plus d'une tonne de déchets plastiques collectée sur la plage de Soliman

29 Mars 2026
La Presse (Tunis)

Une campagne de nettoyage a été organisée, dimanche matin, sur la plage de Soliman (gouvernorat de Nabeul) avec la participation de plusieurs associations, organisations et citoyens, afin d'appuyer les efforts visant à lutter contre la pollution due aux déchets plastiques.

« Les participants à cette campagne ont collecté plus d'une tonne de déchets plastiques sur une distance de 3 km le long des côtes de Soliman », a souligné la représentante de l'association de développement et de l'environnement de Soliman Souad Chattouti , dans une déclaration à la TAP. Elle a indiqué que cette campagne a été organisée en coordination avec les autorités locales, la municipalité et plusieurs composantes de la société civile, dont notamment les scouts, le croissant rouge et la maison de la jeunesse.

La responsable a précisé que cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs pour la saison estivale, vise à protéger l'environnement côtier et marin et à lutter contre les déchets plastiques, tels que les sacs et les bouteilles en plastique, qui constituent un risque pour l'environnement et la santé. Elle a ajouté que les déchets collectés ont été transférés vers le centre de traitement des déchets de Soliman, en coordination avec les municipalités de Soliman et de Cherifet Bouchrey.

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Chattouti a souligné l'engagement à poursuivre régulièrement les campagnes de nettoyage sur les côtes de la délégation de Soliman, avec un rythme d'au moins une fois par mois, et la sensibilisation à l'importance de la sauvegarde de l'écosystème. Dans ce contexte, elle a mis l'accent sur l'importance de sensibiliser à l'importance de la protection de l'environnement en mettant en oeuvre une série de campagnes de nettoyage sur les plages en vue de collecter les déchets plastiques.

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