Tunisie: Le ministre nigérien du Commerce en visite officielle au pays

Le ministre du Commerce et de l'Industrie du Niger effectuera une visite officielle en Tunisie du 31 mars au 4 avril 2026, à la tête d'une délégation comprenant des responsables officiels et un groupe d'hommes d'affaires de son pays. Cette visite vise à évaluer et renforcer les relations économiques et commerciales tuniso-nigériennes, et à identifier de nouvelles opportunités pour accroître les échanges bilatéraux, dans le cadre des dispositions légales existantes, notamment l'accord de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).

Les discussions porteront sur la promotion d'investissements conjoints dans les secteurs prioritaires pour les deux pays, avec un intérêt particulier pour les domaines où la Tunisie offre une valeur ajoutée élevée et un potentiel exportable significatif, tels que l'agroalimentaire, les produits médicaux et pharmaceutiques, ainsi que les travaux publics et le bâtiment.

Le programme de la visite inclut une rencontre entre le ministre tunisien du Commerce et du Développement des Exportations et le ministre nigérien du Commerce et de l'Industrie, ainsi qu'un forum d'affaires bilatéral et des rencontres B2B le mercredi 1er avril 2026 à la Maison de l'Exportateur, dont les travaux seront ouverts par les deux ministres.

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Par ailleurs, une série de visites sur le terrain est prévue dans des entreprises tunisiennes de premier plan, sélectionnées pour leur intérêt stratégique pour le Niger. Ces visites seront organisées par la Chambre nationale des conseillers à l'exportation et l'association Tunisie-Niger Développement, dans le but de faciliter les échanges de savoir-faire et d'explorer des partenariats concrets entre les deux pays.