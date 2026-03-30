Tunisie: Le pays réitère son soutien à la cause palestinienne à la Ligue arabe

M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a participé à la 165e session du Conseil de la Ligue des États Arabes au niveau ministériel, tenue à distance le dimanche 29 mars 2026.

Dans son allocution au nom de la Tunisie, M. le Ministre a souligné la phase délicate que traverse la région arabe, dans un contexte d'escalade croissante qui fait craindre de graves dérives affectant les fondements de la sécurité et de la stabilité régionales et internationales, et aggravant la complexité des situations humanitaires et économiques dans la région.

Il a insisté sur l'attachement de la Tunisie, fidèle aux constantes de sa politique étrangère, aux principes de la légalité internationale, notamment le respect de la souveraineté des États et de leur intégrité territoriale, ainsi que son rejet catégorique de toute atteinte à l'inviolabilité des États arabes ou visant leur stabilité et les ressources de leurs peuples.

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Il a exprimé la solidarité totale et inconditionnelle de la Tunisie avec les pays frères, à savoir le Royaume d'Arabie Saoudite, le Royaume de Bahreïn, l'État du Koweït, l'État du Qatar, les Émirats Arabes Unis, le Sultanat d'Oman, le Royaume Hachémite de Jordanie et la République d'Irak, face à toute menace pesant sur leur sécurité, leur stabilité et leur souveraineté.

Il a réitéré l'appel de la Tunisie à privilégier les solutions pacifiques, à mettre fin immédiatement à l'escalade et à adopter le dialogue et la négociation comme moyens de règlement des conflits, tout en s'appuyant sur les différentes initiatives et efforts diplomatiques en cours, et en intensifiant les efforts collectifs afin d'éviter un glissement de la région vers davantage d'instabilité. À cet égard, il a appelé la communauté internationale, et en particulier le Conseil de Sécurité, à assumer ses responsabilités afin de garantir l'application du droit international et du droit international humanitaire.

M. le Ministre a souligné que les défis auxquels fait face la région arabe démontrent que l'absence d'un règlement juste et global de la question palestinienne demeure le facteur principal de la persistance des tensions et de l'instabilité. Il a également réaffirmé la position constante et de principe de la Tunisie en soutien au peuple palestinien frère pour le recouvrement de l'ensemble de ses droits légitimes, au premier rang desquels la création de son État indépendant et souverain sur l'ensemble du territoire palestinien, avec Al-Qods Al-sharif pour capitale.

Il a exprimé la pleine solidarité de la Tunisie avec la République Libanaise, pays frère, ainsi que son rejet de toute agression portant atteinte à sa souveraineté et à son intégrité territoriale. M. le Ministre a conclu en soulignant l'importance de renforcer l'unité et la cohésion de la décision arabe, à travers l'élaboration d'approches communes plus efficaces pour faire face aux défis actuels et préserver les intérêts des peuples arabes, de manière à consolider les fondements de la sécurité et de la stabilité dans notre région arabe et islamique, et à y soutenir les processus de développement durable.