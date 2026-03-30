Maroc: GoSwap obtient un financement d'amorçage pour développer l'échange de batteries de véhicules électriques au pays

GoSwap a levé des fonds d'amorçage auprès d'Azur Innovation Fund pour développer son réseau d'échange de batteries pour scooters électriques dans les centres urbains.

Fondée en 2023 par Hamza Slimani, l'entreprise propose un modèle de batterie en tant que service qui sépare la batterie du véhicule. Les utilisateurs peuvent échanger des batteries épuisées contre des batteries chargées en moins de 10 secondes, au lieu d'attendre la recharge.

GoSwap a déployé 20 stations d'échange connectées à Casablanca, situées à des endroits très fréquentés, notamment des stations-service et des points de vente. Le système permet aux utilisateurs d'accéder à l'énergie à un coût d'environ 25 à 29,4 dirhams pour 100 kilomètres.

Le financement soutiendra l'expansion à Casablanca et dans des villes telles que Marrakech, tout en améliorant la compatibilité entre les différents modèles de véhicules électriques et en renforçant les outils de gestion de flotte.

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La société vise une levée de fonds plus large de plus de 2 millions de dollars pour soutenir la croissance régionale et étendre son infrastructure à travers l'Afrique du Nord.

Points clés à retenir

Le modèle de GoSwap reflète une tendance croissante dans le domaine de la mobilité électrique, axée sur la résolution des problèmes d'infrastructure plutôt que sur l'adoption de véhicules. L'un des principaux obstacles à l'adoption des véhicules électriques dans les marchés émergents est le manque d'infrastructures de recharge et la longueur des temps de charge.

L'échange de batteries résout ce problème en permettant aux utilisateurs de changer rapidement de batterie, ce qui rend les scooters électriques plus pratiques pour un usage quotidien, en particulier dans les secteurs de la livraison et de la logistique. Ce modèle a été largement adopté dans certaines régions d'Asie, où les environnements urbains denses et les taux d'utilisation élevés favorisent l'économie des réseaux d'échange.

En localisant cette approche au Maroc, GoSwap tente de construire une couche d'infrastructure qui soutienne l'adoption évolutive des véhicules électriques. La séparation de la propriété des batteries réduit également le coût initial des véhicules, ce qui les rend plus accessibles aux utilisateurs. Pour les flottes commerciales, la prévisibilité des coûts énergétiques et la réduction des temps d'arrêt peuvent améliorer l'efficacité et les marges.

L'implication d'Azur Innovation Fund témoigne de l'intérêt des investisseurs pour les solutions de mobilité qui combinent matériel, logiciel et infrastructure. Alors que les villes d'Afrique du Nord cherchent à réduire leurs émissions et à moderniser leurs systèmes de transport, les réseaux d'échange de batteries pourraient jouer un rôle dans l'accélération de la transition vers la mobilité électrique.