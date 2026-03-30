Kenya: Ndovu Wealth lance un fonds multi-actifs pour élargir l'accès aux marchés mondiaux

Ndovu Wealth a lancé le Kibaba Multi-Asset Special Fund, un organisme de placement collectif conçu pour offrir aux investisseurs une exposition diversifiée à travers les classes d'actifs mondiales.

Fondée en 2022 par Radhika Bhachu et Rogito Nyageri, la société associe des produits d'investissement réglementés à une infrastructure technologique afin d'élargir l'accès aux marchés financiers.

Le fonds Kibaba est disponible en shillings kenyans et en dollars américains. Il s'adresse aux investisseurs à moyen et long terme présentant un profil de risque modéré. L'investissement minimum est de 250 000 shillings pour le fonds en monnaie locale et de 2 500 dollars pour l'option libellée en dollars.

Le portefeuille comprend des actions, des instruments à revenu fixe, des fonds d'investissement immobilier, des fonds négociés en bourse et des matières premières. Le fonds utilise une allocation pilotée par les données pour ajuster ses avoirs en fonction des conditions du marché et des tendances économiques.

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Le produit est positionné comme une solution structurée pour les investisseurs qui recherchent une diversification dans un environnement macroéconomique volatil, en réduisant la dépendance à l'égard des décisions à court terme.

Points clés à retenir

Le lancement d'un fonds multi-actifs par Ndovu Wealth reflète une évolution plus large vers la diversification des portefeuilles dans l'investissement de détail en Afrique. Les marchés locaux étant confrontés à la volatilité et aux fluctuations des devises, les investisseurs cherchent de plus en plus à s'exposer au-delà des actifs nationaux. Les fonds multi-actifs permettent de répartir les risques entre différentes classes d'actifs et zones géographiques, contribuant ainsi à réduire l'impact des chocs du marché.

L'inclusion d'options libellées en dollars et en monnaie locale permet également de faire face au risque de change, qui est une préoccupation majeure dans de nombreuses économies africaines. En offrant un accès aux actions, obligations et actifs alternatifs mondiaux par le biais d'un produit unique, les plateformes comme Ndovu abaissent les barrières à l'entrée pour les investisseurs particuliers qui, autrement, seraient confrontés à des coûts élevés ou à des difficultés opérationnelles pour investir à l'étranger.

L'utilisation de la gestion de portefeuille basée sur les données reflète également l'adoption croissante de la technologie dans la gestion de patrimoine, où les décisions d'allocation sont basées sur les tendances macroéconomiques et les mesures de performance plutôt que sur des stratégies statiques. À terme, ces produits pourraient contribuer à accroître la participation aux marchés de capitaux et à améliorer la création de richesse à long terme en encourageant des investissements disciplinés et diversifiés.