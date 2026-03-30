Afrique: La Fondation Tony Elumelu soutient 3 200 entrepreneurs en leur accordant des subventions de 5 000 dollars

La Fondation Tony Elumelu a sélectionné 3 200 entrepreneurs à travers l'Afrique pour son 12e programme d'entrepreneuriat, chaque participant devant recevoir 5 000 dollars de subventions et d'aide à l'entreprise.

Le programme a reçu plus de 265 000 candidatures provenant de 54 pays, ce qui témoigne d'une forte demande de financement à un stade précoce sur le continent. Les entrepreneurs sélectionnés auront également accès à la formation, au mentorat et aux réseaux d'investisseurs par l'intermédiaire de TEFConnect.

La cohorte élargie a été soutenue par de nombreux partenaires. Heirs Holdings a soutenu 1 751 entrepreneurs, tandis que les partenariats avec la Commission européenne, l'OACPS, le BMZ et la GIZ ont soutenu 1 049 autres participants.

Des institutions telles que le PNUD, le ministère rwandais de la Jeunesse et des Arts, la Fondation IKEA et d'autres partenaires de développement ont également apporté leur soutien.

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Depuis son lancement en 2014, le programme a formé plus de 2,5 millions de jeunes Africains et versé plus de 100 millions de dollars à plus de 24 000 entrepreneurs.

Points clés à retenir

L'ampleur du programme de la Fondation Tony Elumelu reflète le rôle croissant du capital philanthropique et du capital de développement dans le soutien à l'entrepreneuriat en phase de démarrage en Afrique. L'accès au financement reste l'une des principales contraintes pour les jeunes entreprises, en particulier au stade de l'amorçage, où les investisseurs traditionnels sont moins actifs.

En accordant des subventions non dilutives, le programme permet aux entrepreneurs de tester et de développer des idées commerciales sans céder de capital. La combinaison du financement, de la formation et du mentorat permet de combler les lacunes en matière de capital et de compétences, qui sont essentielles à la survie et à la croissance des entreprises. Le grand nombre de demandes souligne également l'ampleur de l'activité entrepreneuriale sur le continent et la demande non satisfaite de soutien structuré.

Les partenariats avec les institutions de développement et les organisations internationales montrent comment les modèles de financement mixtes sont utilisés pour étendre les programmes d'impact. Au fil du temps, des initiatives de ce type peuvent contribuer à la création d'emplois, à l'innovation et à la diversification économique en soutenant les petites entreprises à un stade précoce. Toutefois, l'impact à long terme dépend du nombre de ces entreprises qui dépassent le stade du financement initial et accèdent à des capitaux de suivi auprès d'investisseurs privés.