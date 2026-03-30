Afrique: Demi-finales - Calendrier dévoilé pour Espérance de Tunis - Sundowns

L'Espérance Sportive de Tunis a annoncé, dimanche, le calendrier de ses deux confrontations face au club sud-africain Mamelodi Sundowns, comptant pour les demi-finales de la Ligue des champions de la CAF.

Selon les informations publiées par le club de Bab Souika, la manche aller se disputera le 12 avril 2026 à 20h00 au stade Hammadi Agrebi de Radès.

La rencontre retour est prévue le 18 avril 2026 à 14h00 à Pretoria, en Afrique du Sud.

Ces deux rendez-vous s'inscrivent dans le cadre de la phase décisive de la plus prestigieuse compétition interclubs du continent, où l'Espérance tentera de décrocher une place en finale face à un adversaire expérimenté.