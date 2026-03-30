Afrique: Finale CAN 2025 - Patrice Motsepe appelle à préserver l'unité entre le Sénégal et le Maroc

Dakar — Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a insisté, dimanche au Caire, sur la nécessité de préserver les relations entre le Sénégal et le Maroc, à la suite des tensions relatives à la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, annonçant une visite prochaine dans les deux pays pour rencontrer leurs autorités footballistiques et gouvernementales.

"Les décisions prises par les organes disciplinaires et d'appel doivent être respectées. Ces structures sont indépendantes et garantes de l'intégrité du football africain. Chaque pays a le devoir de protéger les intérêts de son football", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse tenue à l'issue d'une réunion du Comité exécutif de la CAF.

M. Motsepe a annoncé qu'il effectuera prochainement une visite au Sénégal afin de rencontrer les autorités footballistiques et gouvernementales.

"Nous sommes profondément engagés à travailler ensemble pour développer et faire croître le football au Sénégal", a-t-il assuré, réaffirmant le soutien de l'instance continentale au pays, notamment en perspective de la Coupe du monde prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique (11 juin-19 juillet).

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Il a indiqué qu'il se rendra ensuite au Maroc pour porter "le même message" de coopération et d'engagement aux autorités du pays.

"Nous sommes-là pour travailler avec le leadership du football et le gouvernement pour développer le football au Maroc", a-t-il ajouté, évoquant les liens et l'histoire profonde entre les deux nations, marqués notamment par la présence importante de Sénégalais dans le royaume chérifien.

Il s'est également dit marqué par "l'affluence" de supporters sénégalais lors de précédents matchs disputés dans le royaume, y voyant le reflet de relations solides et durables.

"Nous n'allons pas permettre au football de créer des tensions ou des divisions", a-t-il insisté, faisant allusion aux tensions suscitées par la finale de la CAN 2025, avant d'ajouter que "le football doit être l'engin qui unit" les peuples.

Le président de la CAF a, en outre, salué les échanges récents entre responsables des deux pays, estimant que "ces défis liés au football seront résolus par les structures légitimes", tout en appelant à poursuivre la coopération entre les deux nations.

Réaffirmant son attachement aux deux pays, M. Motsepe a assuré que la CAF continuera d'accompagner le Sénégal et le Maroc "dans un esprit d'unité africaine", afin de renforcer à la fois leurs relations et le développement du football sur le continent.

Le Sénégal avait battu le Maroc 1-0 en finale le 18 janvier dernier à Rabat, lors d'un match marqué par le refus des joueurs sénégalais de jouer après un penalty accordé au Maroc dans le temps additionnel, alors que le score était toujours de 0-0.

Après une interruption de quelques minutes, les joueurs sénégalais sont finalement revenus sur le terrain. Le penalty de Brahim Diaz a été arrêté, avant que Pape Guèye n'inscrive le but de la victoire en prolongation.

Le jury d'appel de la CAF, statuant sur un recours du Maroc, a retiré, deux mois après la finale de Rabat, le titre de champion d'Afrique au Sénégal pour l'attribuer au Maroc (forfait 3-0 sur tapis vert), se fondant sur les articles 82 et 84 du règlement de la CAN.

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a annoncé, mercredi, avoir accusé réception d'un appel interjeté par la Fédération sénégalaise de football (FSF) contre la CAF et la FRMF, relatif à la finale de la CAN 2025.