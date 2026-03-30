Sénégal: L'autonomisation des femmes, un combat juste, selon un acteur

Matam — Le leader du mouvement politique et citoyen dénommé "Wax Jeuf", Amadou Touba Niane a déclaré, samedi, que l'autonomisation des femmes est un combat juste, qui passe par l'éducation, la santé et les activités économiques.

"Le combat pour l'autonomisation des femmes est un acte juste qui passe nécessairement par les moyens essentiels à savoir l'éducation et la santé. A travers les formations que nous vous offrons, vous ne transmettez pas seulement un savoir-faire, vous semez les graines de l'autonomie, de la dignité et de l'espoir", a-t-il dit au terme d'une rencontre avec des groupements de femmes de Matam.

De son point de vue, une femme formée et qui devient autonome, c'est tout un pays et toute une Nation qui en tire les résultats

Il s'est aussi attardé sur les travaux du mouvement qu'il dirige allant dans le sens d'apporter "des solutions concrètes adaptées aux réalités des territoires".

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