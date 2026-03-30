Kenya: Twiva obtient un financement pour développer la plateforme de commerce créée par les créateurs au pays

Twiva a obtenu un investissement de la Jobtech Alliance pour développer sa plateforme qui met en relation les marques et les créateurs par le biais d'un commerce numérique basé sur la performance.

Le montant de l'investissement n'a pas été divulgué. L'alliance, dirigée par Mercy Corps et BFA Global, travaille avec Twiva depuis plus de six mois, apportant son soutien à l'entreprise et engageant les utilisateurs sur la plateforme.

Twiva permet aux petites et moyennes entreprises de commercialiser et de vendre des produits par l'intermédiaire de réseaux de micro et nano influenceurs. La plateforme intègre la gestion des campagnes, le suivi des performances et les paiements, ce qui permet aux marques de lier directement les dépenses de marketing aux résultats des ventes.

Contrairement aux places de marché d'influenceurs traditionnelles axées sur la découverte, Twiva structure la demande en intégrant les créateurs dans des campagnes liées à des paramètres mesurables tels que les conversions et le chiffre d'affaires. Ce modèle vise à fournir des revenus plus réguliers aux créateurs.

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La plateforme s'attaque également aux obstacles rencontrés par les petits créateurs, en particulier les femmes, qui sont souvent exclues des partenariats formels avec les marques. En intégrant les paiements et les flux de travail, Twiva permet d'accéder à des campagnes structurées et à des revenus prévisibles.

Points clés à retenir

Le modèle de Twiva reflète l'évolution de l'économie des créateurs, qui passe d'un marketing basé sur la notoriété à un commerce axé sur la performance. De nombreuses plateformes d'influenceurs s'appuient sur des campagnes de marque irrégulières et dépendantes des mesures d'engagement, ce qui se traduit par des revenus instables pour les créateurs.

En structurant la demande et en liant les campagnes à des résultats mesurables tels que les ventes, Twiva aligne les incitations entre les marques et les créateurs. Cette approche permet aux entreprises de traiter les créateurs comme des canaux de vente distribués plutôt que comme de simples outils de marketing. Elle introduit également des flux de revenus plus prévisibles pour les créateurs, ce qui constitue un défi majeur dans l'économie de l'engagement.

En Afrique, où le chômage des jeunes reste élevé, les plateformes qui relient le travail numérique aux possibilités de revenus attirent l'attention des créateurs d'écosystèmes et des investisseurs. L'implication de Jobtech Alliance souligne l'intérêt pour les solutions qui combinent la création d'emplois et l'infrastructure numérique.

En intégrant à sa plateforme des outils de paiement, d'analyse et de gestion des flux de travail, Twiva construit un système qui peut s'étendre à d'autres marchés et d'autres secteurs. Avec le temps, le commerce de créateurs basé sur la performance pourrait devenir un canal important pour l'acquisition de clients dans les marchés émergents, en particulier pour les petites entreprises à la recherche de stratégies de marketing rentables et mesurables.