Togo: J19 - Cinq matchs, cinq enseignements

La 19e journée de D1 a tenu ses promesses avec plusieurs résultats importants au classement.
L'ASCK confirme sa solidité en disposant de l'AS OTR (1-0), pendant qu'ASKO de Kara écrase l'Entente II (3-1) et maintient la pression en haut du tableau.
Grande nouvelle du jour : Unisport s'offre l'AS Tambo (3-1) et intègre le top 3 pour la première fois de la saison. Une belle montée en puissance du club qui prend goût aux sommets.
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L'Étoile Filante ne lâche rien. Les Bleus de la capitale s'imposent face à Gomido (1-0) et se rapprochent dangereusement du trio de tête.
À Sokodé, Semassi répond présent après sa défaite de la semaine dernière. Les Guerriers de Tchaoudjo dominent l'AC Barracuda (2-0) et respirent un peu mieux dans la course au maintien.
Résultats
As Binah 0-0 As Gbohloesu
Étoile filante 1-0 Gomido
Semassi 2-0 Ac Barracuda
Asko 3-1 Entente II
As Tambo 1-3 Unisport
Espoir Fc 0-0 Dyto Fc
As OTR 0-1 Asck
Classement
1-Asck 45 pts (+23)
2-Asko 43 pts (+14)
3-Unisport 32 pts (+2)
4-Etoile filante 29 pts (+3)
5-Gbohloesu 28 pts (+2)
6-Barracuda 27 pts (+1)
7-Entente II 24 pts (-1)
8-As Tambo 23 pts (-2)
9-Dyto 22 pts (-4)
10-Semassi 20 pts (-7)
11-As Binah 19 pts (-4)
12-As OTR 18 pts (-7)
13-Gomido 17 pts (-8)
14-Espoir Fc 17 pts (-11)