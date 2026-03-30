Togo: J19 - Cinq matchs, cinq enseignements

29 Mars 2026
Togonews (Lomé)

La 19e journée de D1 a tenu ses promesses avec plusieurs résultats importants au classement.

L'ASCK confirme sa solidité en disposant de l'AS OTR (1-0), pendant qu'ASKO de Kara écrase l'Entente II (3-1) et maintient la pression en haut du tableau.

Grande nouvelle du jour : Unisport s'offre l'AS Tambo (3-1) et intègre le top 3 pour la première fois de la saison. Une belle montée en puissance du club qui prend goût aux sommets.

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L'Étoile Filante ne lâche rien. Les Bleus de la capitale s'imposent face à Gomido (1-0) et se rapprochent dangereusement du trio de tête.

À Sokodé, Semassi répond présent après sa défaite de la semaine dernière. Les Guerriers de Tchaoudjo dominent l'AC Barracuda (2-0) et respirent un peu mieux dans la course au maintien.

Résultats

As Binah 0-0 As Gbohloesu

Étoile filante 1-0 Gomido

Semassi 2-0 Ac Barracuda

Asko 3-1 Entente II

As Tambo 1-3 Unisport

Espoir Fc 0-0 Dyto Fc

As OTR 0-1 Asck

Classement

1-Asck 45 pts (+23)

2-Asko 43 pts (+14)

3-Unisport 32 pts (+2)

4-Etoile filante 29 pts (+3)

5-Gbohloesu 28 pts (+2)

6-Barracuda 27 pts (+1)

7-Entente II 24 pts (-1)

8-As Tambo 23 pts (-2)

9-Dyto 22 pts (-4)

10-Semassi 20 pts (-7)

11-As Binah 19 pts (-4)

12-As OTR 18 pts (-7)

13-Gomido 17 pts (-8)

14-Espoir Fc 17 pts (-11)

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