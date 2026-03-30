Congo-Kinshasa: L'administration des Personnes vivant avec handicap s'installe au Kwilu

Profitant de son passage dans la province du Kwilu dans le cadre de la Conférence des gouverneurs, la ministre des Personnes vivant avec handicap, Irène Esambo, a annoncé l'installation officielle de son administration dans cette province.

Elle a fait cette annonce samedi 28 mars, lors d'un dialogue social organisé à Bandundu, chef-lieu du Kwilu.

Placée sous le signe de la gouvernance inclusive, cette rencontre a réuni les agents et cadres de la division provinciale ainsi que de nombreuses personnes vivant avec handicap venues exprimer leurs préoccupations et attentes.

« Nous sommes venus dans le cadre de l'installation de notre administration. Vous savez, la grande réforme que nous avons menée, c'est la mise en place de notre Secrétariat général des personnes vivant avec handicap », a indiqué Irène Esambo.

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Elle a précisé que ce secrétariat général a vocation à s'étendre sur l'ensemble du territoire national.

« Nous sommes dans la province du Kwilu pour installer la Division provinciale et nous avons apporté des kits pour qu'elle commence à fonctionner. C'est aussi l'occasion de remercier le Président de la République, car la province du Kwilu a compris que nous ne travaillons pas uniquement au niveau de Kinshasa », a poursuivi la ministre des PVH.

Irène Esambo a également réaffirmé la volonté du gouvernement d'apporter des réponses concrètes aux problèmes rencontrés par les personnes vivant avec handicap, y compris dans les zones les plus reculées du pays.