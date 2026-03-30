Soudan: Gouverneur du Darfour - Les femmes darfouries en première ligne de la lutte pour la libération et la résilience

29 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le gouverneur du Darfour, Minni Arko Minawi, a salué le rôle pionnier des femmes dans la lutte pour la libération et la résilience des royaumes de Kabka, Dar Masra, Kalbus et Jebel Moon, dans la région du Darfour.

Dans une publication Facebook, il a déclaré que les femmes se tiennent fièrement à leurs côtés, fournissant nourriture, soutien et assistance aux héros du front ouest qui défendent leur terre et leur honneur.

Il a décrit les femmes du Darfour comme une force révolutionnaire dynamique qui s'oppose à l'agression et protège l'identité et la culture contre les tentatives d'effacement et de pillage saluant les femmes du Darfour comme des symboles de volonté et de résilience, soulignant qu'elles sont des partenaires essentielles dans la lutte pour la survie et la victoire.

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