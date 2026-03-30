Tunisie: Le Japon, futur adversaire de la Tunisie en Coupe du Monde, s'impose 1-0 face à l'Écosse en amical

29 Mars 2026
La Presse (Tunis)

L'équipe nationale du Japon, qui sera l'un des adversaires de la Tunisie lors de la Coupe du Monde 2026, a battu l'Écosse 1-0 lors d'un match amical disputé samedi au Hampden Park de Glasgow. Ce succès marque une étape importante dans la préparation des deux équipes pour le Mondial à venir aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le but décisif a été inscrit par Junya Ito à la 84e minute, confirmant son rôle de joueur clé de la rencontre et offrant à son équipe une victoire précieuse avant la compétition officielle. Lors de cette même fenêtre internationale, le Japon disputera un deuxième match amical à Londres face à l'Angleterre, tandis que l'Écosse se mesurera à la Côte d'Ivoire à Liverpool, deux rencontres prévues mardi prochain.

En Coupe du Monde, le Japon évoluera dans le groupe F, aux côtés de la Tunisie, des Pays-Bas, ainsi que du vainqueur du barrage européen opposant la Pologne à la Suède. L'Écosse, pour sa part, sera engagée dans le groupe C, face au Brésil, au Maroc et à Haïti.

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