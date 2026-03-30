Tunisie: Viande d'agneau introuvable - Plusieurs bouchers de Nabeul baissent rideau

Plusieurs bouchers du marché central de Nabeul ont été contraints de fermer temporairement leurs boutiques en raison d'une pénurie de viande rouge, en particulier de viande d'agneau.

Dans une déclaration accordée ce dimanche 29 mars 2026 à Diwan Fm, l'un des bouchers a indiqué que la viande d'agneau et de boeuf est devenue rare, surtout au cours des dernières semaines, ce qui a entraîné une hausse significative des prix. "Le kilogramme d'agneau est désormais vendu à 58 dinars, tandis que le kilogramme de viande de boeuf atteint 42,8 dinars", a-t-il ajouté.

Cette situation met en évidence les difficultés d'approvisionnement dans le secteur de la viande rouge et suscite des inquiétudes parmi les consommateurs et les professionnels du marché local. Les autorités locales sont appelées à examiner les causes de cette pénurie et à proposer des mesures pour stabiliser le marché et garantir l'accès des citoyens à la viande à des prix abordables.