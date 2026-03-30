Tunisie: Viande d'agneau introuvable - Plusieurs bouchers de Nabeul baissent rideau

29 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Plusieurs bouchers du marché central de Nabeul ont été contraints de fermer temporairement leurs boutiques en raison d'une pénurie de viande rouge, en particulier de viande d'agneau.

Dans une déclaration accordée ce dimanche 29 mars 2026 à Diwan Fm, l'un des bouchers a indiqué que la viande d'agneau et de boeuf est devenue rare, surtout au cours des dernières semaines, ce qui a entraîné une hausse significative des prix. "Le kilogramme d'agneau est désormais vendu à 58 dinars, tandis que le kilogramme de viande de boeuf atteint 42,8 dinars", a-t-il ajouté.

Cette situation met en évidence les difficultés d'approvisionnement dans le secteur de la viande rouge et suscite des inquiétudes parmi les consommateurs et les professionnels du marché local. Les autorités locales sont appelées à examiner les causes de cette pénurie et à proposer des mesures pour stabiliser le marché et garantir l'accès des citoyens à la viande à des prix abordables.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.