Niger: La junte au pouvoir annonce vouloir encadrer et former des groupes locaux d'autodéfense

Le régime militaire de Niamey a annoncé vendredi 27 mars la création prochaine d'organisations territoriales d'autodéfense pour appuyer les forces armées dans leur lutte antijihadiste Dans les faits, des villages ont déjà spontanément formé des milices pour se protéger des terroristes et l'armée nigérienne veut désormais encadrer ces groupes d'autodéfense déjà présents dans le pays, tolérés par l'armée nigérienne qui veut désormais les encadrer.

Selon le gouvernement nigérien, les futures organisations territoriales d'autodéfense seront composées d'engagés volontaires recrutés parmi d'anciens policiers, gendarmes et militaires, ainsi que parmi les habitants des zones frappées par le terrorisme.

En plus des avantages en nature et en espèces, les membres bénéficieront d'une formation à l'armement et l'équipement militaire. Les autorités comptent leur confier des « missions de sensibilisation, de renseignement et d'autodéfense de leurs terroirs respectifs ».

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Avec ces organisations territoriales d'autodéfense, le Niger s'inspire de son partenaire burkinabè. Le « pays des hommes intègres » avait lui-même toléré l'existence de milices armées sur son sol face à la vague jihadiste, avant de lancer le programme des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), aujourd'hui au nombre de 90 000, selon les experts de l'ONG Acled, qui recense les actes de violence dans les zones de conflit à travers le monde.

Cette nouvelle mesure intervient dans un contexte sécuritaire de plus en plus fragile au Niger. Le pays a été frappé à de nombreuses reprises cette année, notamment l'embuscade mortelle du groupe État islamique contre 25 villageois miliciens de l'Anzourou, à Tillabéry il y a un mois, ainsi que par l'attaque de l'aéroport de Niamey en début d'année. De nombreux pays ont également annoncé les départs en cascade de leurs diplomates étrangers après plusieurs kidnappings dans le pays et au sein même de la capitale.